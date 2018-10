En el Norte y en el Sur se jugará mañana la fecha número 14

05/10/2018 - Mañana, desde las 15.30, la Liga Clásicos Barriales hará disputar su 14ª fecha, tanto en el Norte como en el Sur. Norte: en Barrio Aeropuerto, La 21 del B. Aeropuerto vs. La 203 de H. Hondo (20); Ruta Uno Jrs vs. Peti FC (20) y Avenida vs. Calle 13 FC (30). En Mal Paso, La Banda de Memo vs. Los Pibes de Martín (20); Mojones vs. Árbol Solo (20) y Refrigeración Dam vs. Los Changos de la 14 (30). En Calle 107, Tabú FC vs. El Bajo de Tarapaya (20); Carnes Los Amigos Jrs vs. La Magallanes (20) y Carnes Los Amigos vs. Rifa Tuni FC (30). En Morumbí de Borges, Los Tenas vs. El Triángulo FC (20); Emaús vs. Los 3 Amigos Jrs (20) y Borge Unidos vs. Los 3 Amigo FC (30). En El Fondo de Borges, Juv. de Borges vs. Hermanos Juárez (20); Despensa Carrizo vs. La Banda de Pilli (20) y El Fondo de Borges vs. Carrobar Chara (30). En Polideportivo Borges, Los Piratas de la 109 vs. Los Pibes de la 18 (20); Los Pibes del General Paz vs. Bosco III (20) y Rita Car vs. Ruta Uno FC (30). En 6to. Pasaje, Villa Borges vs. Amigo FC (20); Juveniles de Villa Borges vs. Petrolíder (20). En Chañar, Juan Felipe Ibarra vs. Alma Fuerte (20); El Bajo Jrs vs. Amigos de la 18 (20) y La Cochetti FC vs. El Bajo FC (30). En La Loma, Pasaje 421 Jrs vs. La Barra (20) ; Los Calamares vs. Florería Ema (20) y Pasaje 421 FC vs. 7º Pasaje FC (30). En Autonomía, Mayorista Ría vs. La Barra de Iván (20); La Eskina de Keneddy vs. El Salvador (20) y Estrella del Norte vs. Mal Paso FC (30). En Tarapaya, Juveniles de Tarapaya vs. Juveniles del Gas (20); Estrella Jrs vs. Barrio Colón (20) y El Vajo de Tarapaya vs. Tarapaya (30). En Triángulo, Laureles vs. San Esteban (20); La 23 FC vs. La Juve (20) y Pacífico FC vs. Los Pumas (30). Clásicos del Sur En Mosconi: Rivadavia vs. Juv. San Lorenzo (20), Mosconi FC vs. Pablo VI (20) y Mónaco FC vs. Stilnovo (30). En Villa María: Bº Libertad vs. Lavalle (20), Villa María Jrs. vs. Fénix Jrs. (20) y Villa María FC vs. El Rejunte (30). En Viamonte: Sport. Smata vs. Vinalar (20), Bº San Martín vs. Jhon Kennedy (20) y Kiosco Benja vs. PSG (20). En Tradición: Juv. Tronkito vs. Panif. Vidal (20), Pibes Tradición vs. Pumas del 8 (20) y Tradición vs. Tronkito Jrs. (20). En Solís: Ciclón Jrs. vs. Los Topos (20), Juv. La Ancha vs. Los Kokas (20) y Barca FC vs. Amigos de Gallo (20). En Juramento: Juv. Ejército Argentino vs. La Santa Fe (20) y Pasaje 445 vs. Independiente Ulluas (20). En Secos: Los Secos vs. Hermanos FC (20), Los Bukis vs. Gente de Polaco (20) y Pibes F. Vinalar vs. Gauchitos Contreras (20). En Virgen del Valle: 1º Mariano Moreno vs. Kiosco Balconcito (20), La Gruta vs. Trofeos JJ (20) y Los Gedes vs. Mariano Moreno (20). En Pitufos: Pibes de la 67 vs. Alte. Brown (20) y Pibes de Astilleros vs. Fondo Vinalar (20). En Colón y 59: Amigos de Zeta vs. La Kinchada (20) y Estudiantes vs. Taller Negro Juárez (30). En Grill: La Barra de Gento vs. Lucianita Jrs. (20), La 222 vs. La Ancha (20) y Elec. Trejo vs. Maipú FC (30). En Campeones del 28: La Gobernador vs. Pibes de la Balcarce (20), Pibes Cáceres vs. Eli FC (20) y Absalón Ibarra vs. Golo Sur (30). En Telefónicos: La Dorrego vs. Mormonera (20) y Dalmaso Palacio vs. Tronkito (30). l