El domingo se pone en marcha el Clausura Antonio “Guiñy” Carrizo

05/10/2018 - Este domingo 7 de octubre se pondrá en marcha el torneo Clausura denominado Antonio “Guiñy” Carrizo, que organiza y hace disputar el Círculo de Futbolistas Veteranos Amateurs de Santiago del Estero. La primera fecha se jugará desde las 9.30, con 30 minutos de tolerancia, salvo en las canchas de La Banda, en las que habrá una tolerancia de 45 minutos. El programa es el siguiente: En Mistol: Casa Olga vs. Opinión Deportiva. En Parque Municipal (La Banda): Eroplast vs. Sara Mañu. En Ateneo Ejército Argentino: Tapiales Las Gemelas vs. Ateneo Ejército Argentino. En Sindicato Obras Sanitarias: Bobinados Piri vs. Ima-Cuinfase. En El Rincón ( L a Banda): El Tony vs. Abogados (Interzonal).l