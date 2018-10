El certamen Anual vivirá una jornada decisiva con partidos que prometen emociones

05/10/2018 - La Asociación Amateur Civil Pasión Futbolera programó para este domingo la vigésimo séptima fecha de la segunda rueda del Torneo Anual, la cuál resultará clave y decisiva para el desenlace del certamen, que se puso cada vez más emotivo y apasionante. Los partidos comenzarán a las 9.30 y tendrán una tolerancia de 30 minutos. La programación completa es: En París: Simusa vs. Central Córdoba. En Polideportivo Luz y Fuerza: Luz y Fuerza vs. Ateneo San Roque. En Filial 23: Molinari/55 vs. Estrella del Norte. En Estudiantes de Maco: Tapicería Perú vs. Óptica Bella Vista. En El Triángulo: El Triángulo vs. Carrizo Bombas de Agua. En Asociación: Gus-Mar vs. Veteranos de Estudiantes. En Vinalar: Trigoria vs. Km 49 Ropa Informal. En tanto, Reparaciones Ismael Díaz ganó los puntos de l pa r t ido a n t e IMA Construcciones.l