Mañana se disputará la última fecha de la fase clasificatoria del Clausura

05/10/2018 - La Liga Amateur del Sur hará disputar mañana la decimotercera y última fecha de la fase clasificatoria del Torneo Clausura, que se juega en las categorías C33 y C40. Hay algunos equipos que se clasificaron con antelación, mientras que otros están obligados a ganar mañana para lograr su pasaje a la siguiente instancia en busca del campeonato. Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 15.30 y los del segundo turno arrancarán a las 17. Programa En El Liberal: Villa Carolina vs. Chacarita de Fernández (C33) y Agrupación Martín Fierro vs. Atlético Alianza (C40). En Boca de Los Flores: Bobinados Iber Pereyra vs. Los Santos (C33) y La Boutique Deportiva vs. Gomería Sara y Mañu (C40). En París: París vs. Academia de Peluquería Luis (C33) y París FC vs. Gomería Santa Rita (C40). En Los Halcones: Indumentaria Lar vs. Los Cirujas (C33) y Sportivo Araujo vs. Ceferino Namuncurá (C40). En San Martín de Vuelta La Barranca: San Martín vs. Súper Kids (C33) y Empresa La Unión B vs. Centinelas Unidos (C40). En La Cuchilla de Fernández: Taller El Amigo de Fernández vs. Pritty FC (C33). En Ciclón de Los Flores: Villa Antonia vs. Rotisería Thiago y Zoe (C33). En Vélez de Maquito: La Verdulería vs. Ferretería Ovejero FC (C33) y Taller El Porteño vs. Almirante Brown (C40). En Las Monjitas: San Carlos vs. La Brown (C33) y San Carlos vs. RG Neumáticos (C40). En El Sur de Vuelta La Barranca: Villa Reconquista vs. Beltrán (C33) y Arquitectos vs. La Joya Gramajo (C40). En Peñarol de Los Flores: Calle 14 FC vs. A. A. Pelé FC (C33) y Villa Reconquista vs. Coy Unidos (C40). En Villa Yocca: La Castelli vs. Villa Las Delicias (C33) y Sportivo París vs. Las Heras (C40). En 8 Hermanos: Los Monkikis vs. La Gaucho (C33) y Expreso Lo Bruno vs. Pritty FC (C40). En Alameda de Árraga: Empresa La Unión vs. Zanjón (C33). En Espíri tu Santo: Los Pasajeros vs. UTA (C33) e Imprenta Malena vs. San Martín (C40). En Gimnasia de Maquito: Profesores Juniors vs. Fernández (C33) y Cioccolani vs. Necochea (C40). En Zanjón: Alberto Rueda FC vs. Estudiantes de Ulluas (C33) y Zanjón vs. Villa Yocca (C40). En San Pedro: Repuestos El Globito vs. Barrio Cáceres (C33) y La Feria vs. La Gaucho (C40). En Sara y Mañu FC: Gomería Sara y Mañu vs. Foecyt FC (C33) y Los Santos vs. Repuestos El Globito (C40). En Santa María: Villa Yocca vs. La Pampa (C33) y Villa Antonia vs. Club 504 (C40). 