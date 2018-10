El Barrio Libertad se consagró campeón del fútbol amateur loretano

05/10/2018 - LORETO, Loreto (C). En una calurosa tarde cuyo protagonista central fue el fútbol, el Barrio Libertad se consagró campeón del torneo Facundo Leiva, en una dramática definición al vencer por 2 a 1 a sus primos hermanos Defensores de Libertad, ya que ambos equipos representan al barrio Libertad, ubicado al este de esta ciudad. M ientras que en el segundo y tercer puesto se ubicaron El Mechero y Los Esquineros, a pesar que la consagración del campeón se produjo en el cuarto partido de la fecha 20, cautivó a los presentes hasta el final ya que la definición para ingresar a la zona de la liguilla se concretaría en los últimos partidos. Con un marcado entusiasmo los 16 equipos mejor clasificados comienzan a disputar la liguilla organizada por la AFAL. Los encuentros comenzarán a disputarse en el predio de Unión Obrera, en el primer duelo se enfrentarán Los Bushcas vs. Los Pinchas; Avenida vs.. Albañiles; Remanso vs. La Colonia; Esquineros vs. Palermo; J. Newbery vs.. 48 Viviendas; El Campeón Bº Libertad vs. Bº Oeste; Mechero vs. Alberdi; D. de Libertad vs. CSDBO. 