Imperdible fin de semana para todos los fanáticos del fútbol amateur

05/10/2018 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Se juega mañana una nueva fecha del Torneo Clausura organizado por la Asociación Fernandense del Fútbol Amateur en sus dos categorías en el nuevo horario de 15.30 a 16 para los primeros partidos La C50 denominada ‘Víctor Sequeira’ jugará en el polideportivo ‘El Ganso’ los siguientes encuentros: en cancha Nº 1; La Loma vs. Trula y Wall Mar vs.. Defensores de Huasi y, en cancha Nº 2; Gremio vs.. Los Amigos y Bº Sur vs. 9 de Julio. En esta categoría los resultados de la última fecha fueron los siguientes: Bº Sur 3 Gremio 1; Def, de Huasi 3, La Loma 0; Wall Mar 3, Trula 0 y 9 de Julio 6, Amigos 0. Mientras que por la C40 ‘Carlos S, González’ se medirán mañana, en cancha del Vinal: Triunfadores vs.. La Loma y, Bº Sur vs. El Gateao. En cancha de Bº Sur: Sol de América vs. Maxiquiosco Antu y, All Boys vs. Triki; En el Quemao: Las Américas vs. Tigres y Arsenal vs. Dep, Morón. En Las Américas: Bº Belgrano vs. Wall Mar y Villa Elisa vs. Talleres y en Forres, partido único: Forres vs. Trula. Resultados Los últimos resultados de la categoría fueron: El Gateao 6, Las Américas 1; Talleres 4, Dep, Morón 1; Villa Elisa 1, Tigre 1; Triunfadores 3, Sol de América 0; Forres 2, Bº Belgrano 0; Bº Sur 2, Wall Mar 2, Trula 1, Maxiquiosco Antu 0; Triki 1, Arsenal 1 y All Boys 1, La Loma 0. 