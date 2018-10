Belgrano recuperó la punta y San Martín perdió

05/10/2018 - LAS TERMAS, Río Hondo (c) Belgrano venció por la mínima diferencia a La Costanera y quedó como único puntero, San Martín no pudo con Los Dorados perdió el invicto y quedó como único escolta cuando faltan tres fechas para que finalice la rueda clasificatoria del torneo Anual “Yolanda Sosa, Domingo Rojas”, copa Corralón Mukdise que organiza la Liga Termense de Fútbol. La nota triste de la fecha fue la suspensión del partido que le ganaba Argentino a Termas por 1 a 0 por incidentes. Belgrano volvió a la cima del campeonato al obtener una difícil victoria contra La Costanera a quien le ganó por la minina diferencia con gol convertido por Andrés Saavedra en un encuentro donde los del barrio Toro Yacu volvieron al triunfo y a reencontrarse con su fútbol. La Costanera fue un rival difícil para el ganador. 25 de Mayo siguen la senda del triunfo venciendo en el clásico de la fecha a Villa Balnearia por 2 a 0. La victoria fue justa del “tripero” que fue el que más buscó el partido ante un desdibujado “bagrero” que no pudo hacer pie ante el planteo que le propuso 25 de Mayo. Los goles fueron marcados por Gabriel Argibay y Diego Britos. Los Dorados dio cuenta de San Martín al ganarle por 3 a 2 y dejarlo sin invicto, el ganador fue superior en el primer tramo del partido que le permitió ponerse en ventaja por dos goles a través de Nahuel Sosa y Leo Lazarte, con más fuerza que fútbol San Martín llegó al descuento con Luis Galván. En el complemento el Santo se adelantó en campo, tuvo sus chances pero Los Dorados siempre estuvieron bien parados esperando pegar el golpe consiguiendo el tercer gol a través de Ángel Leguizamón. En el final del encuentro Gauna puso con un tiro libre el 3 a 2 final. Villa Nueva volvió a la victoria, dio cuenta del débil de Herrera el Alto a quien venció por 1 a 0, el único gol lo marcó Braian Castro. Sector el Alto empató con Sebastián Legresti 1 a 1, el Alto se puso en ventaja con gol de Chapa empató el africano Fall de penal. La nota de la fecha fue el partido que el árbitro Gabriel Ordóñez tuvo que suspender el partido entre Termas y Argentino a los 17’ del segundo tiempo cuando ganaba por 1 a 0 Argentino por incidentes entre la hinchada del ganador y la policía. Posiciones: Belgrano 21; San Martín 20; 25 de Mayo 18; Sebastián Legresti 14; Los Dorados y Argentino 12; Termas y Villa Nueva 11; La Costanera y Sector el Alto 0; Villa Balnearia 9; Adela 5 y Herrera el Alto 3.l