Se jugará mañana en el Tiro Federal

05/10/2018 - CHOYA Ch oya (C) El torneo Carlos Coronel que coordina la Asociación del Fútbol Amateur Friense se disputará la 21ª fecha. Se lo hará de manera íntegra en el estadio del Tiro Federal de la “Ciudad de la Amistad”. El horario de inicio será a las 13 con el siguiente programa: M y M Deportes vs. El Vasco Carnes; Autoservicio Hernán vs. Mercadito Gachi y Legui; Tiro Federal vs. Juan Perón; Los Torni l los vs . Me rcadito del Valle; Barrio Oeste vs. Los Cuervos y Carnicería Giovanni vs. Loma Negra. La tabla de posiciones tiene el siguiente orden Los Tornillos 45 puntos. Lo sigue Los Cuervos con 41; El Vasco Carnes 37; Barrio Oeste 32; M y M Deportes 30 entre otros combinados. l