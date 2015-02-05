CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de octubre de 2018
A LAS 00.00 RIZHOMA HOTEL.
Por El Liberal
05/10/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.45 TODO POR MI HIJA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINUACIÓN)
23.30 KARA PARA ASK
00.00 RIZHOMA HOTEL
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ATENAS ®
22.00 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
23.00 ESTUDIO ABIERTO
23.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
00.00 GIGANTES DEL SUD
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 SÓLO FÚTBOL
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS SANTIAGO
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.32 SOPHIE
08.34 THE HOST
10.57 EL PLANETA DEL TESORO
12.47 LA MOMIA
15.13 THE HOST
17.36 TODO ESTÁ PERDIDO
19.35 LA MOMIA
22.00 SUCESOS INESPERADOS
23.33 50 SOMBRAS NEGRAS
TCM
07.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.29 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.07 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.58 DULCE NOVIEMBRE
13.08 SHAKESPEARE APASIONADO
15.29 CORAZÓN DE CABALLERO
17.29 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN
20.01 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
22.00 ANACONDA
23.39 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA
TNT
06.44 BEETHOVEN Y EL TESORO PIRATA
08.32 UN DETECTIVE EN EL KINDER
10.38 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
12.32 HELLBOY
14.51 JACK Y JILL
16.35 LA PROPUESTA
18.44 300
20.53 CONAN, EL BÁRBARO
23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
23.28 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.24 EL JUSTICIERO
SPACE
06.00 TRASH, LADRONES DE ESPERANZA
07.35 EVEREST
09.49 MATRIX
12.21 MATRIX RECARGADO
14.49 MATRIX REVOLUCIONES
17.08 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA
19.35 CHAPPIE
22.00 LÍBRANOS DEL MAL
23.56 LOS HUÉSPEDES
CINECANAL
10.35 LA ERA DE HIELO
12.00 LOS DESCENDIENTES
14.00 YO, ÉL Y RAQUEL
16.10 EL DESCANSO
18.30 JACK Y JILL
20.10 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS
22.00 ESPEJITO, ESPEJITO
23.50 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 WTA CHINA OPEN
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 EL TURISTA
22.00 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
* SÁBADO 6, A LAS 23 SE PRESENTARÁ
SOEMA MONTENEGRO
CON FOLCLORE LATINOAMERICANO.
TEATRO LA CASA
(PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-
2799)
* SÁBADO 6, A LAS 22, VULGAR,
SAJRAS Y VYSCERYS PRESENTARÁN
SUS TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.
* JUEVES 11, LAS DIFERENCIAS Y
SAPERE AURE.
* SÁBADO 13, A LAS 22, LOS KARANES.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 19, LA GRAN PEÑA,
CON FABRICIO RODRÍGUEZ, LA
PESADA SANTIAGUEÑA, ÁLVARO
OTINETTI, MOSOJ ÑAUPA Y EL
BALLET PERFUME DE CARNAVAL.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,
DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON
ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA
A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
VENOM (2D)
COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
04/10 - 05/10 17:00 (Cast))
06/10 - 07/10 14:30 (Cast) 17:00
(Cast)
VENOM (3D)
COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
04/10 -19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
04/10 - 05/10 16:15 (Cast) 18:20
(Cast)
JOHNNY ENGLISH 3 (2D)
COMEDIA (13 años)
04/10 - 10/10- 20:30 (Subt)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
04/10 - 22:30 (Subt)
LA CASA CON UN RELOJ EN
SUS PAREDES (2D)
TERROR , FANTASÍA (ATP)
04/10 - 05/10 17:00 (Cast))
ACUSADA (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
04/10 - 10/10 19:30 (Cast)
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
04/10 - 22:10 (Subt)
ANIMALES EN APUROS
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
04/10 - 05/10 16:20 (Cast) 18:10
(Cast)
EL DEPREDADOR (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)
04/10 - 10/10 20:00 (Subt)
MILLA 22 (2D)
ACCION (+13 AÑOS)
04/10 - 22:15 (Subt)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
04/10 - 17:10 (Cast) 19:40 (Cast)
22:20 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:00
EL DEPREDADOR APTA 13 CON
RESERVA
CASTELLANO 2D 22:20
SUBTITULADO 2D 22:20 (SOLO JUEVES)
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS
CON RESERVA
CASTELLANO 2D 17:30 - 20:10 -
22:50
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20 -
22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL
JUEVES)
HORARIOS DE APERTURA:
TODOS LOS DÍAS A PARTIR
DE LAS 17