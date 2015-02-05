CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de octubre de 2018

A LAS 00.00 RIZHOMA HOTEL.

05/10/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.45 TODO POR MI HIJA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINUACIÓN)

23.30 KARA PARA ASK

00.00 RIZHOMA HOTEL

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ATENAS ®

22.00 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

23.00 ESTUDIO ABIERTO

23.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

00.00 GIGANTES DEL SUD

 

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 SÓLO FÚTBOL

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS SANTIAGO

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.32 SOPHIE

08.34 THE HOST

10.57 EL PLANETA DEL TESORO

12.47 LA MOMIA

15.13 THE HOST

17.36 TODO ESTÁ PERDIDO

19.35 LA MOMIA

22.00 SUCESOS INESPERADOS

23.33 50 SOMBRAS NEGRAS

TCM

07.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.29 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.07 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.58 DULCE NOVIEMBRE

13.08 SHAKESPEARE APASIONADO

15.29 CORAZÓN DE CABALLERO

17.29 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN

20.01 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

22.00 ANACONDA

23.39 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA

TNT

06.44 BEETHOVEN Y EL TESORO PIRATA

08.32 UN DETECTIVE EN EL KINDER

10.38 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

12.32 HELLBOY

14.51 JACK Y JILL

16.35 LA PROPUESTA

18.44 300

20.53 CONAN, EL BÁRBARO

23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

23.28 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.24 EL JUSTICIERO

SPACE

06.00 TRASH, LADRONES DE ESPERANZA

07.35 EVEREST

09.49 MATRIX

12.21 MATRIX RECARGADO

14.49 MATRIX REVOLUCIONES

17.08 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

19.35 CHAPPIE

22.00 LÍBRANOS DEL MAL

23.56 LOS HUÉSPEDES

CINECANAL

10.35 LA ERA DE HIELO

12.00 LOS DESCENDIENTES

14.00 YO, ÉL Y RAQUEL

16.10 EL DESCANSO

18.30 JACK Y JILL

20.10 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS

22.00 ESPEJITO, ESPEJITO

23.50 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 WTA CHINA OPEN

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 EL TURISTA

22.00 SHARK TANK COLOMBIA


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

* SÁBADO 6, A LAS 23 SE PRESENTARÁ

SOEMA MONTENEGRO

CON FOLCLORE LATINOAMERICANO.

TEATRO LA CASA

(PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-

2799)

* SÁBADO 6, A LAS 22, VULGAR,

SAJRAS Y VYSCERYS PRESENTARÁN

SUS TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.

* JUEVES 11, LAS DIFERENCIAS Y

SAPERE AURE.

* SÁBADO 13, A LAS 22, LOS KARANES.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 19, LA GRAN PEÑA,

CON FABRICIO RODRÍGUEZ, LA

PESADA SANTIAGUEÑA, ÁLVARO

OTINETTI, MOSOJ ÑAUPA Y EL

BALLET PERFUME DE CARNAVAL.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,

DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.

MILONGA DE PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA

A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

VENOM (2D)

COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

04/10 - 05/10 17:00 (Cast))

06/10 - 07/10 14:30 (Cast) 17:00

(Cast)

VENOM (3D)

COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

04/10 -19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

04/10 - 05/10 16:15 (Cast) 18:20

(Cast)

JOHNNY ENGLISH 3 (2D)

COMEDIA (13 años)

04/10 - 10/10- 20:30 (Subt)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

04/10 - 22:30 (Subt)

LA CASA CON UN RELOJ EN

SUS PAREDES (2D)

TERROR , FANTASÍA (ATP)

04/10 - 05/10 17:00 (Cast))

ACUSADA (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

04/10 - 10/10 19:30 (Cast)

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

04/10 - 22:10 (Subt)

ANIMALES EN APUROS

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

04/10 - 05/10 16:20 (Cast) 18:10

(Cast)

EL DEPREDADOR (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)

04/10 - 10/10 20:00 (Subt)

MILLA 22 (2D)

ACCION (+13 AÑOS)

04/10 - 22:15 (Subt)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

04/10 - 17:10 (Cast) 19:40 (Cast)

22:20 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:00

EL DEPREDADOR APTA 13 CON

RESERVA

CASTELLANO 2D 22:20

SUBTITULADO 2D 22:20 (SOLO JUEVES)

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS

CON RESERVA

CASTELLANO 2D 17:30 - 20:10 -

22:50

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20 -

22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL

JUEVES)

HORARIOS DE APERTURA:

TODOS LOS DÍAS A PARTIR

DE LAS 17

 
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