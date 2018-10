Fotos Rechazan recursos de condenados en el primer juicio de la tragedia de Once

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó, por mayoría, los recursos extraordinarios elevados por los condenados en el primer juicio de la tragedia de Once, entre ellos los de quienes buscan evitar la prisión como el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, el empresario Claudio Cirigliano y el motorman Marcos Córdoba. La decisión fue adoptada por la Sala III de la Cámara y ahora el tribunal Oral Federal en lo Criminal Federal 2 debe decidir sobre sus eventuales detenciones, explicaron fuentes judiciales. El primer juicio condenó a prisión al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por ocho años, pero en este caso el exfuncionario está en prisión por la compra de trenes usados a España y Portugal, que se comprobó que era material inservible. Las demás penas fueron además de cinco años y medio para Schiavi; siete para Cirigliano y tres años y tres meses para el maquinista Córdoba, quien conducía la formación de trenes que chocó en la estación terminal de Once, el 22 de febrero de 2012, causando la muerte de 51 pasajeros, por lo cual habían sido condenados por "estrago culposo".