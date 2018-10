Franco Farina tiene todo listo

Fotos EXPECTATIVAS. Franco Farina estará presente este fin de semana en Las Termas de Río Hondo con el Car Show Santafesino.

05/10/2018 -

El santiagueño Franco Farina representará a Santiago del Estero en el Car Show Santafesino que se disputará entre mañana y el domingo en Las Termas de Río Hondo. Comandará un auto adaptado a la categoría, que corre la Fórmula Renault Plus. Este año corrió dos carreras en la Plus y no tuvo los resultados esperados. Le servirá como prueba para seguir trabajando en la puesta a punto con su equipo propio. Busca el golpe anímico

"En lo personal estoy muy bien. La decisión de correr este fin de semana aquí en Las Termas fue de último momento. Estábamos preparando el auto para correr en Alta Gracia. Vimos que el Car Show venía a Las Termas y analizamos la situación para poder estar. Estaremos presentes representando a la provincia’, destacó Farina.

‘No hay demasiadas modificaciones para hacerle. Esta categoría usa otro tipo de escape y otro tipo de central de motor. Además, tienen un compuesto de goma totalmente distinto. Hay que enfocarse en la adaptación del auto a ese tipo de compuesto. Va a ser una nueva experiencia y hay que buscarle la vuelta para andar bien’, apunto Farina.