Cruce de palabras por el día y escenario del clásico

05/10/2018 -

El clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s Old Boys por los cuartos de final de la Copa Argentina todavía no tiene fecha ni sede designadas, pero ya empezó a jugarse. Dirigentes de ambas instituciones se refirieron al crucial encuentro en busca de un lugar entre los cuatro mejores equipos de aquel torneo.

"Lógicamente que vamos a respetar el reglamento de Copa Argentina, hoy es prematuro hablar al respecto. Pero a nosotros nos dijeron que el partido se iba a jugar a fines de octubre", manifestó el flamante vicepresidente primero, Ricardo Carloni, sobre el día que se programará el clásico.

En ese sentido, el vicepresidente segundo de Newell’s, Cristián D’Amico, afirmó: "Anteriormente teníamos pensado el domingo 14 de octubre, porque no se puede jugar por Superliga al ser fecha Fifa. No me parece bien jugarlo entre semana, hay que pensar en el hincha".

El escenario para llevar a cabo el partido es otro de los puntos en que aún no hay acuerdo.