Las alternativas para resolver un conflicto representan un cambio en la Justicia

Fotos OBJETIVO. Buscan complementarse con el sistema judicial para prestar un servicio eficiente a la comunidad.

05/10/2018 -

La cultura del litigio abarrota los estrados judiciales, por lo que se encuentran desbordados de casos y por ello las causas terminan resolviéndose con demoras, lo que implica un descrédito para la institución.

Una manera concreta de contrarrestar esta situación es propiciar el uso de medios alternativos para resolver conflictos, tal como lo viene realizando el Superior Tribunal de Justicia. Estas herramientas la constituyen la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje.

Sobre el particular, especialistas consultados por el Área de Prensa del Poder Judicial expresaron que estos procedimientos ganan terreno constantemente en los estamentos tribunalicios, ya que no buscan reemplazar al sistema judicial tradicional, sino que por el contrario, deben complementarse con el para prestar un servicio eficiente a la comunidad. Los profesionales consultados señalaron, además, que existe una gran cantidad de conflictos que no pueden ser resueltos por otra vía que no sea la judicial, o bien por estar interesado el orden público o por cuestiones que no son disponibles para los particulares.

Ventajas

Cabe destacar que estos medios representan ventajas para el trabajo judicial, ya que se basan en su rapidez, informalidad, confidencialidad, economía y flexibilidad.

En tal sentido, expresaron que la negociación es un proceso voluntario, desarrollado a través de la comunicación directa entre las partes en conflicto para alcanzar un acuerdo, pero sin llegar a una instancia judicial. La misma es voluntaria, ya que los intervinientes no se encuentran obligados a realizarla si no lo desean.

Por su parte, los letrados comentaron que la mediación es un proceso en que un tercero neutral ayuda a los interesados a negociar para llegar a la resolución de la controversia. Es un procedimiento informal y flexible, que favorece la comunicación entre los intervinientes.

Además, ponderaron la figura del mediador, porque si bien no resuelve un conflicto como el juez, su actuación es esencial, ya que procura acercar a las partes en pos de alcanzar una solución consensuada.

En tanto, indicaron que la conciliación es un mecanismo de resolución de diferencias, a través del cual, dos o más personas, someten una cuestión a un tercero neutral, quien conducirá, colaborará y propondrá la solución. El acuerdo al que eventualmente lleguen los particulares, es de carácter obligatorio.

Para concluir, se refirieron al arbitraje como el procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes o por disposición de una ley, a un árbitro o a un tribunal que dicta una decisión que se denomina laudo, la que es obligatoria para los justiciables.

Al optar por el arbitraje, los interesados se acogen a un procedimiento privado de solución de la disputa, antes de acudir a los tribunales.