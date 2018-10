Luli Salazar sigue vinculada a Martín Redrado por su enojo

05/10/2018 -

Siempre resguardando en el anonimato a su destinatario, aunque las especulaciones ponen a Martín Redrado en foco, Luciana Salazar, volvió a estallar en Twitter: "‘Basta de torturarme y castigarnos", escribió haciendo referencia a ella y, supuestamente, a su hija Matilda, de diez meses.

Pero eso no es todo. Además escribió: "Me quemaste la cabeza todo este tiempo. Que las cosas profesionalmente te van mal por mi culpa. Que perdiste trabajos...Y por atrás me entero que estás pensando en alquilar, o alquilaste ya, una mansión en Punta del Este. ¡Basta de este psicopateo". Luciana Salazar finalizó su posteo con el emoticón de una cara enojada.

El descargo de la actual conductora del programa "Chismoses", del flamante canal Net TV, se hizo público semanas después de que trascendiera una escandalosa pelea pública con su ex pareja, Martín

Redrado. Incluso aparecieron capturas del chat privado que mantuvieron y ella terminó difundiendo un audio en el que lo acusa de haber hecho brujería para olvidarla.

Los rumores ya vinculan a Redrado con otra joven, aunque el economista se encargó de negar esa nueva relación sentimental, que también generó cortocircuitos con su ex.