Fotos Echaron a un profesor de un colegio Católico por decir "Todes"

Hoy 09:51 -

Pérez Taján contó en su Facebook, que el 27 de septiembre recibió el telegrama que lo desvinculaba del colegio. Ese día, denunció, “yo estaba trabajando en la escuela, pero en ningún momento me comunicaron que me estaban despidiendo”. Además, según añadió, perdió el empleo “sin ninguna instancia previa de diálogo, sabiendo incluso que fui padre hace un mes y medio”.

El profesor, que es músico y compositor, aseguró que durante el tiempo en que enseñó en el establecimiento “nunca” se le llamó la atención ni se le labró un acta por mal desempeño. ”No se me convocó a ninguna reunión ni se me observó en clase y tampoco se me comunicó algún tipo de disconformidad de los padres” sobre su trabajo. Lo dejaron cesante, dijo, de un día para el otro y sin ninguna explicación. “Cuando le pregunté a la directora el motivo de mi despido, su respuesta fue que piense yo por qué podrían haber tomado esa decisión”.

Explicó que días después se enteró de que un grupo de madres y padres de tercer grado se habían quejado porque, en el marco de una clase de Educación Sexual Integral, habló con los alumnos acerca de la igualdad de género, sobre los roles y funciones “atribuidos a mujeres y varones en la infancia y la adultez” y utilizó la palabra “todes” y otras modalidades lingüísticas del lenguaje inclusivo.