Ex alumnas del colegio de Vélez denunciaron que sufrieron acosos y abusos

Días después de que estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, denunciaran en medio de un acto que sufrieron abusos durante su etapa de estudiantes, ayer trascendió una denuncia similar, realizada por egresadas del colegio Vélez Sarsfield.

Las estudiantes escribieron una carta en la que acusan de acoso sexual al coordinador de los campamentos del colegio. Por el momento, las autoridades decidieron apartar de su cargo al acusado.

Según trascendió, las denunciantes serían entre 15 y 20. Una de ellas fue escuchada por la asesora general tutelar y luego realizó la denuncia. Ahora se inició la investigación penal.

De inmediato, las autoridades de Vélez emitieron un comunicado, poniendo a disposición "su absoluto compromiso para que se investiguen las denuncias y se castigue a quien o quienes sean encontrados responsables".

Las ex alumnas presentaron una carta en la que dan testimonio de los abusos: "A nosotros nos decía que su miembro medía 24 x 6". "En Misiones una noche me dijo que cuando se fueran todos a dormir, vaya a su cabaña a dormir con él, para estar cómoda en su cama. No fui. No creí que fuera necesario porque era ahí donde se encontraba mi límite", comentaron en su desgarrador texto.

La causa, quedó caratulada como abuso sexual simple y ahora es investigado por la Justicia.