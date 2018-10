Fotos El Parque Municipal de Frías recibirá la sexta fecha de las Instituciones

CHOYA Choya (C) La Liga de las Instituciones Friense programó para esta noche el sexto capítulo del torneo Clausura denominado 144 años de Frías. Esto tendrá como escenario las instalaciones del Parque Municipal de la Ciudad de la Amistad.

El fixture que propone esta competencia es el que se detalla a continuación: Aoma vs Obras; Polideportivo vs Banco; Panaderos vs Social; Comercio vs La Bio;Técnica vs Loma Negra; Tránsito vs Policía.

Las posiciones de este campeonato tiene el siguiente orden: Comercio 15 puntos; La Bio 13; Tránsito 12; Obras y Loma Negra 9; Social 7; Panaderos, Banco y Técnica 6; Polideportivo 3; Policía 2. Sin unidades se encuentra Aoma.