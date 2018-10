VIDEO | ¿El espíritu de Rodrigo se hizo sentir en el programa de Iúdica?

Hoy 16:02 -

Un extraño suceso tuvo lugar en el programa Polémica en el Bar, de Mariano Iúdica, mientras entrevistaban a quien fue el mánager de Rodrigo Bueno. José Luis Gozalo había sido invitado al programa en el marco del estreno de la película sobre su vida, y estaba contando cómo habían sido las últimas horas del Potro antes de la tragedia.

De repente, se escuchó un fuerte ruido que asustó a todos. Era un foco de iluminación de la escenografía que había estallado.

Iúdica enseguida intervino para tranquilizar a sus compañeros. "Mirá vos la pu… madre. La gente de la tele, que somos de la tele, nosotros los de la tele creemos en esto. En este estudio no pasó nunca, no estoy jugando, no es un juego, está 'El loco', pero no te quepa ninguna duda", explicó, con mucha seriedad. "La gente de la tele cree en esto", reiteró.