FÚNEBRES | 6 de octubre de 2018

06/10/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Julia del Carmen Juárez (La Banda)

- Olga Margarita Cajal (Las Termas)

- Eulastino Fernández (Simbol, Dpto. Silípica)

- Emma Barbero

- Segundo Liborio Ferreyra

- Víctor José Tomás Santillán (La Banda)

- Gregoria Suárez

- María Teres Leguizamón Vda. de Ricartti

- Bruno Wadi Rafael

- Rogelio Almada (La Banda)

BARBERO, EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Su hermana: Adelina Barbero, su sobrina: Dra. María Adriana Victoria Barbero, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Misericordia de la ciudad de La Banda. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARBERO, EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Josefina y Zulma Naser, participan con pesar su partida al Reino de Dios. Abrazan a Marisa y tia Ñata. Ruegqan oraciones por su eterno descanso.

BARBERO, EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Graciela Provera de Di Piazza y sus hijas Andrea, Carolina y Maria Adela con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan a Marisa y tia Ñata con gran pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

BONAHORA DE OVEJERO, ESMERALDA TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Chicha, Nena y Negui Reynoso despiden con cariño y mucha tristeza a su ex vecina Esmeralda. Elevan oraciones en su querida memoria y ruegan cristiana resignacion a sus hijas, nietos y demás familiares.

CARABAJAL, ROBERTO ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Su esposa Isabel, sus hijos Tomas, Analía y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA DEL FEDERICO, SILOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Los Servidores de la Capilla San Cayetano y el Presbítero Manuel Amante, participan el fallecimiento de la niña Siloé, con mucho dolor, acompañan a su abuela Coca, a todos los familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones al Altísimo pidiendo fortaleza y resignación. Que brille la luz que no tiene fin.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Marcelo Ruiz participa con tristeza el fallecimiento de la querida Chabela.

FERREYRA, SEGUNDO LIBORIO (Patuni) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Su hija Zunilda, su nieta Manuela, su hijo político Silvio y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio loa flores COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LAQ PLATA 162 TEL 4219787.

FERREYRA, SEGUNDO LIBORIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su hija Zunilda, hijo politico Silvio y su nieta Manuela participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio de Maco a las 11.

FERREYRA, SEGUNDO LIBORIO (Patuni) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Sus sobrinos Prof. Stella Maria Dimier, Prof. Daniel Dimier, sobrina politica Cristina Mendieta, participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin.

FERREYRA, SEGUNDO LIBORIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Su sobrino Mario Campos, sobrina politicos Sonia y sobrinas nietas Lucky, Gaby y Elías participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio de Maco a las 11.

FERREYRA, SEGUNDO LIBORIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Simplemente Gracias por tratarme como una hija más para mimarme tanto Don Patu!! Lo voy a Extrañar. Descansa en Paz junto con tu compañera de vida Ana y Papi. Por siempre en mi Corazón. Gladys de López, Sol López, María Paz y Benjamín participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

FERREYRA, SEGUNDO LIBORIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Estimado Patu, has partido hacia la Casa de Dios, en este día, que otrora festejada por ser parte de la Direc. de Vialidad. Flias, amigos y Vecinos, cuanto has sufrido! hoy ya descansas en brazos del Señor participamos con profunda tristeza su desaparición física; Violeta Banegas de Jugo, Yolanda B. de Costas y Aurora B. de Rízolo con sus respectivas flias., Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el mausoleo familiar de Los Flores.

FERREYRA, SEGUNDO LIBORIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. El Dpto. de Aplicacion de Educacion Inicial de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa el fallecimiento del papá de nuestra compañera de trabajo Zuny.

FERREYRA, SEGUNDO LIBORIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Las amigas de su hija Zuny: Nanú, Adriana, Perli, Carmen, Mariel, Cristina, Caty, Mariela y Nancy la acompañan en este momento de dolor.

FERREYRA, SEGUNDO LIBORIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Los amigos de su hija Zuny, Luis y Nanú, sus hijitos Luisito y Felipe participan su fallecimiento.

FERREYRA, SEGUNDO LIBORIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Sus amigos Carlos Gorosito, Luchy, María Gracia y Santiago, Dorita y Perli, Andres y Adriana, Nicanor y Juan Pablo participan su fallecimiento.

FERREYRA, SEGUNDO LIBORIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Marta Campos y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio de Maco a las 11.

FERREYRA, SEGUNDO LIBORIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. María Campos, su sobrina Graciela, sobrinos nietos Agustina, Franco, Benjamin y Pilar participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio de Maco a las 11.

GÓMEZ NIETO, PABLO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. Lic. Christian Rueda participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo Pablo. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GÓMEZ NIETO, PABLO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. Contador Ricardo Rubio y familia participan con profundo dolor y rezan una oración en su memoria.

GÓMEZ NIETO, PABLO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. Sus compañeros de La Caja Social Delegación La Banda: Piña Carlos, Herrera Lucas, Navarrete Vaness, Castagna Belén, Robles Sergio, Coronel Carlos, Rubio José María, Barrionuevo Mónica, acompañan con profundo dolor a su familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ NIETO, PABLO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. Su vecina Eva R. de Valdez e hijos Pepi, Claudia y Viviana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN VDA. DE RICARTTI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Su hija Mary Ricartti, su yerno Dante Mansilla, sus nietos Julieta, OPatricia y Diego y sus bisnietos Alejo y Gonzalo Vega Mansilla participan su fallecimiento.

LEGUIZAMÓN VDA. DE RICARTTI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Sus hijos Mercedes, Alfredo, Juan Carlos y Luis Ricartti, hijos politicos Roly, Titina, Chiqui y Nena nietos Bisnietos y tataranieta y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas cementerio jardin del sol COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE.

LEGUIZAMÓN VDA. DE RICARTTI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.". Su hijo Fredy, hija politica Titina Perez, sus nietas Dras. Andrea y Silvia Ricartti Perez, nieto pol. Dr. Mario Echegaray y sus bisnietos Mayte García Ricartti y Agustina y Dante Echegaray Riccarti participan su fallecimiento.

LEGUIZAMÓN VDA. DE RICARTTI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Su hijo Kanki Ricartti, hija politica Chiqui Rodriguez, nietos Carlos, María, nietos pol. Alejandra, José y bisnietos que siempre la recordarán con amor y cariño.

LEGUIZAMÓN VDA. DE RICARTTI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Su nieta Melina Gorosito Ricartti y nieto politico Lucas Oliva participan con dolor su fallecimiento y siempre la recordarán con amor y cariño.

LEGUIZAMÓN VDA. DE RICARTTI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. señor Jesucristo, hijo de Dios, que quisiste tener una madre en la tierra, Mira con ojos de compasión a tu sierva María, a quien has llamado del seno de su familia. Los cuñados, concuñados, tios de su hijo Fredy: Silvia, Jhon, Sandra, Anselmo, Vitalina y Ruben y sus respectivas familias ruegan una oracion.

LEGUIZAMÓN VDA. DE RICARTTI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. La comisión de Jubilados y Pensionados del Iosep. Ex empleados, acompaña a sus queridos amigos Fredy Ricarte y demás seres queridos en este momentos de profundo dolor.

LEGUIZAMÓN VDA. DE RICARTTI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sara Ramírez y flia. acompañan con profundo dolor su querido amigo. Fredy Ricarti.

RAFAEL, BRUNO WADI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Sus padres Ana y Pusin, tu hno. Carlos, abuelos, bisabuelos, tios, primos, comp. de escuela de futbol y demás famil. partic. su fallec. Sus restos serán inhum. 11 cement. Parque de la Paz. Casa de duelo Indep. prolomg. s/n San Pedro. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.S.RL.

SUÁREZ, GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Sus hijos Monica, Alejandra, Raul, Rodolfo, nietos Ana, Carla, Martin, Lucas, Joaquin su bisnieta Kiara y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUÁREZ, GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Su sobrino Gregorio, sobrina pol. Felicidad, sobrinas nietas Valeria, Fátima, Paola, Gisela y respectivas familias participan con profundo dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

ZERDA, MARCELO RUBÉN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. La comunidad educativa del colegio Santiago del Estero English High School participa con dolor el fallecimiento del padre de su alumno Matías Zerda y su ex alumno Cristian Zerda y acompaña a la familia en este momento.

CORTES DE CORVALÁN, GABRIELA (q.e.p.d.) falleció el 6/10/13|. Hija mía, inolvidable, hermosa, tan amada, siempre te recordaremos. Tú sabes el vacío que dejaste en mi alma y en mi corazón, tú sabes seguro, el dolor tan intenso que siento al no tenerte más, tu sabes que no encuentro consuelo y sigo en mi soledad en este inmenso dolor. Siempre te recordaremos hasta el día que volvamos a encontrarnos. Su madre Aide Cortes, su hermano Hugo, sus hijos y sobrinos invitan a la misa en Pquia. San José del Bº Belgrano hoy a las 20 hs.

DÍAZ VDA. DE SAGANÍAS, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Mami querida, hoy se cumplen nueve días de tu partida a la casa del Señor y cada día sentimos más tu ausencia. Pero sabemos que estás al lado de la persona que más quisist6e y con la protección de Jesús. Tus hijas Miriam, Gladys, Esther, tus nietos Andrea, Noelia, Gustavo y Martin Cuello, tu yerno Fernando Cuello invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en Pquia, San José del Bº Belgrano.

GOROSITO, MARIO R. (POLOLO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Su esposa, hijos, nietos, sobrinos y demas familiares y amigos invitan a la misa que se oficiará el domingo a las 9 hs en la capilla San Cayetano.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. "Dios de nuestro corazón, ahora que nuestra madre no está, animanos con la certeza que ya vive feliz junto a Ti en la gloria celestial. Amén. Te amamos y extrañamos mucho mamá". Sus hijos José Luis, Inés, Francisco, Susana, hijas políticas, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en la Capilla San Luis Gonzaga Bº 1º Junta, al cumplirse un mes de su fallecimiento para rezar por su eterno descanso.

ZAVALÍA, BENJAMÍN FRANCISCO Escribano (Boy) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/11|. Sus hijos Maria Victoria y Benjamín, invitan a famliares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica.

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALMADA, ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Su esposa Maria Escalada, Sus Hijos Nilda, Beti, Lili, Nelli, Walter, h. políticos , nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11:30 hs en el cementerio Jardin Del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Viviana Avido, su esposo Rubén Piñón y sus hijos Luciana, Florencia, Belén y Facundo participan y acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Silvia. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones en su querida y sagrada memoria.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Los amigos de su hija Mariela: Lilián Villalba, Iris Assef, Carolina Montenegro, Estrella Santillán, Luis Montenegro, José Lazarte, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio de La Misericordia.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Mary Sanchez, Mirta Martinez y María L. Pallares amigas y ex-compañeras de su hija Silvia, la acompañan en estos momentos de dolor por el fallecimiento de su Sra. madre Francisca. Elevan oraciones al Altísimo para que le dé el descanso eterno.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Walter Salvatierra, Marily Salvatierra y sus respectivos hijos y nietos despiden con profundo dolor a la muy querida ''Doña Yoyi''. Ruegan por su eterno descanso y por el consuelo de toda su familia. Gracias Doña Yoyi por su cariño , su calidez su preocupación por nosotros.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. La Comunidad Educativa de la Esc. Téc. Nº 13 Prof. Julio Olivera, acompañan en el dolor a la Profesora Isabel Águila por el fallecimiento de su señora Madre. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. A Yoyi esa abuela familiera, la de la anécdota risueña, del buen trato en tantos viajes compartidos, colaboradora con el Club de Abuelos de La Banda, donde tejió vínculos de amistad y volcó su don de gente. La despiden elevando oraciones al Señor Jesús que le dé el descanso eterno y resignación a su flia. Sus amigas: María L. Pallares, Negrita Salvatierra, Chicha Pereyra, Leticia Toledo, Barbarita Moukarzel.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Gracia Ponce Faila y familia acompañan en el dolor a toda la familia Aguila, rogando al Señor consuelo y que brille para ella la luz que no tiene fin.

JUÁREZ, JULIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. Su esposo Juan Carlos Navarrete Sus Hijos Omar, Liliana, Yudith, Nietos Andres, Alexandro, Claribel, Hugo, Agustin, Carlos, Fernando. Bisnieto Ulises y De Mas Familiares Sus Restos Fueron Inhumados Ayer En EL Cementerio La MISERICORDIA Cob. NORCEN Servicio Realizado Por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL.4219787.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Su esposa Yolanda Aida Gomez, sus hijas Silvia, Susana y Viviana y demás famil. partic. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 9.30 hs en cementerio Pque. de la Paz. Casa de duelo Belgrano 532 LB. Servicio Iosep.- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁ (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Su hermana María Elena Santillán, hermano político Juan Auad, sus hijos Alejandro, Daniel, Ana María, Ana Cristina y sus respectivas familias participan con dolor su inesperado fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su hermano político Walter Gómez y su esposa Ani, sus hijos Claudia, Raúl y Luli y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Darío Alarcón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. La comision directiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de la integrante de dicha comisión Dra. Susana Santillán y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Graciela Sauad y familia, Norma Sauad y familia, Eduardo Sauad, Sara Sauad y familia Adriana Sauad y familia acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁ (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Gustavo Hauteberque, Ana María y sus hijas Guada y Luly participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Pila y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁ (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Fernando Crespo, Ana Cristina y sus hijas Virginia, Elena, Sofía y Liz participan su fallecimiento. Descansa en paz querido tío Pila. Te recordaremos siempre.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Personal de la Oficina de Gestión de Audiencias (O.G.A.) de Frías participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Dra. Susana Santillán.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Bienaventurados los de corazón puro porque ellos gozaran del amor de Dios. La comunidad educativa del Instituto Cristo Rey acompaña con profundo dolor a la secretaria del nivel secundario, Prof. Silvia Santillán por el fallecimiento de su padre y ruega oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Dr. Fernando Rueda y Sra. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Dra. Susana Santillán, lamentamos mucho lo de tu padre pero estamos seguros que Dios tiene un lugar especial para él. Sé que es dificil por la manera tan inesperada pero Dios sabrá darte el consuelo necesario.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁ (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. El Sr. Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre de la empleada del Área de Personal del Rectorado, CPN Viviana Santillán. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Angel Gustavo Nediani, su esposa Mirta Jueith Gimenez, sus hijas Antonella y Giannina participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación a su esposa e hijas.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. "Los mansos de corazón gozarán del Reino de Dios". Su amiga y comadre Nelly Serrano de Nediani, sus hijos Mony, Gustavo y andrea (ahijada), sus hijos politicos Deisy y Ramon, sus nietas Antonella y Giannina participan su fallecimiento con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria y rwesignacion cristiana a su querida familia.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin''. Pila te recordaremos siempre con inmenso cariño. Miriam Taleb, Norma Prina, Graciela Fernandez,, Paty Cardozo y Neli Nebro; acompañan a Kuky y todos sus familiares en tan triste momento. Elevan oraciones a su querida memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin''. Neli Nebro, Gaby, Romi y Aldito Pereyra y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Tus amigos de toda la vida: Esther Minguez de Azar, Rosbel Azar, Hugo José Azar y flia, Luis Vicente Azar e hijos y Daniela Azar e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin '.Gringo y Cielo Lopez participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Señor ya esta ante tí, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno' Maria Marta Armoha y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁ (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Vivirás por siempre en nuestro ruecuerdo''. Tus familiares: Graciela Llugdar de Gómez e hijos Silvina, Mylena y Ramiro Gómez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor tu partida y ruegan oraciones a tu memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁ (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Tu amigo Osvaldo Ojeda y su compañera Claudia Salvatierra, acompañan en el sentimiento a su familia. Rogando oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁ (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Pila amigo, nos dejaste un vacio enorme con tu partida. La dura siembra de vivir, sus frutos entrega, recién alla sobre el final de nuestra existencia, según el riego, sol y amor será la cosecha. Tu amigo Osvaldo Ojeda y sus hijos Pablo, Victoria y Gabi, participan con profundo dolor tu fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. "Cuando clamo a ti, tú me respondes ¡Oh mi Dios Salvador! tú, que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración; que el alma de mi amada madre, por tu infinita misericordia, descanse en paz". Las amigas de sus hijas Viviana, Silvia y Susana: Mónica Figueroa, María Gioya, Carolina Barbieri, Rita Gallo y Lucrecia Avila y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Marisa Romero y familia participan el fallecimiento del papá de su amiga Viviana y acompañan a toda la familia en estos momentos de dolor.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Valeria Martinez participa el fallecimiento del papá de su amiga Viviana. Eleva oraciones en su memoria.

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAJAL, OLGA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Sus hermanos: Miguel Eduardo y Graciela Noemí Lencina, sobrinos: Cintia, Martín y Gaby participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Toro Pozo. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

FERNÁNDEZ, EULASTINO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Sus hijos: Beatriz, Meco, Mercedes, Julia, Rosario, Víctor, Nancy y Silvia, hijos pol. nietos, bisnietos y tataranieta, part. su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cement. de Símbol, Dpto. Silipica. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JIMÉNEZ, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. Que Dios sostenga su mirada y le dé el descanso eterno resignación a su esposa Gladys, sus hijos, su cuñada Norita su hermano Nico Jiménez y demás (flias.), participan con dolor: Mario R. Pereyra, Isabel Rojas, sus hijos Mario G. Pereyra y flía, Alberto Pereyra y flia., Se ruega una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. La comunidad educativa del colegio Arcadio Suárez de La Cañada (Figueroa) participa con dolor el fallecimiento del hermano de la Sra, pro secretaria Prof. Alejandra Jiménez y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. La comunidad educativa del colegio Arcadio Suárez de La Cañada (Figueroa) participa con dolor el fallecimiento del padre del bibliotecario Prof. Javier Jimenez, acompañan a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

VARAS, ÁNGEL RAÚL (CHOCHÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su primo Roger Santillán y sus hijos Ana Angélica, Roger, Carolina, Evelin y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chochín y acompañan a Iván, Totula y demás seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

VARAS, ÁNGEL RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. Tu partida nos duele en el alma, tenias mucho amor para darnos y nosotros te necesitamos, nos dejas los mejores recuerdos. Descansa junto a nuestro papá Nielsen, Sus nietos Valentina y Nielsen, su hija politica Erika Bruchmann Abud participan su fallecimiento.

VARAS, ÁNGEL RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. Extrañaremos las largas charlas al atardecer, sus cuentos, sus bromas, su estampa al pasar. Siempre estará en nuestros recuerdos. Ana Urquiza de Abud e hijos.

VARAS, ÁNGEL RAÚL (CHOCHÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Dr. Angel Ramon Bagli, y su esposa Marita, participan con profundo dolor el fallecimiento de su compadre y primo politico Chochin. Ruegan oraciones en su memoria.

VARAS, ÁNGEL RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. Sandra, Chichí, Rocio, Eduardo, Chichita, Sol, Juan y sus bisnietas Isabella y Juliana participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.