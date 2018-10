Pichetto aseguró que el Gobierno tendrá aprobado el Presupuesto

06/10/2018 -

El jefe del bloque de senadores nacionales del Partido Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que el Gobierno nacional tendrá Presupuesto 2019 porque, según reflexionó, de lo contrario "sería mucho peor la situación".

"Va a haber Presupuesto para el año que viene. Va a ser un Presupuesto que estamos negociando aún en un contexto restrictivo, pero en el que estamos planteando que sea en salvaguarda de los trabajadores argentinos, los empresarios y las provincias", aseguró el legislador rionegrino.

En un acto que protagonizó en el partido bonaerense de San Martín, acompañado por el economista Miguel Peirano, y al que asistió el ex presidente Duhalde, para quien pidió un aplauso por "haber tomado las riendas de un país cuando estaba en su peor momento", Pichetto vaticinó que si no se aprueba el presupuesto 2019 "la situación sería mucho peor". Anticipó que el peronismo va a plantear que no se extiendan las deducciones de Ganancias a conceptos salariales que no las tienen y reiteró: "Insisto, si no hubiera presupuesto y el gobierno optara por reconducir el de este año habría gravísimos problemas para las universidades nacionales, que dejarían de funcionar". l