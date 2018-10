Belluschi: "Lo peor de esta lesión fue nunca tener certezas del retorno"

06/10/2018 -

El mediocampista de San Lorenzo de Almagro, Fernando Belluschi, reconoció ayer que "fueron meses muy difíciles" los que pasó en medio de su recuperación de una lesión y que le impedía retomar el normal trabajo con el plantel profesional. "La verdad que fueron meses muy difíciles, nunca podía estar al 100% y fue complicado ver que todos viajaban y yo me quedaba. No estoy para un partido completo, pero estoy para cuando el entrenador me necesite", expresó el volante en conferencia de prensa desde el Nuevo Gasómetro.

Y afirmó: "Por todo lo que pasé, esto se valora mucho más. El objetivo principal era volver a jugar. Lo peor de esta lesión fue nunca tener certezas del retorno. Fue un tiempo duro".

Belluschi, que espera sumar minutos mañana ante Banfield, regresó después de siete meses a la Primera de San Lorenzo el último miércoles, en el triunfo 3-1 contra Estudiantes de La Plata, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Por otra parte, se confirmó que Fabricio Coloccini padece "una lesión grado 1-2 en el bíceps de la pierna izquierda" y tendrá alrededor de diez días de recuperación. Coloccini se lesionó durante el partido contra Estudiantes.