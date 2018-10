Javier Pinola aseguró que el "Muñeco" es superior a todos

06/10/2018 -

Javier Pinola, defensor de River, opinó acerca de su entrenador, Marcelo Gallardo, y lo puso por encima del resto.





"Es muy superior a todos, sin desmerecer a nadie y con el respeto que se merece cada técnico, porque obviamente no conozco a todos. Es muy superior por cómo lee los partidos, cómo los va a plantear para sacar el mejor provecho. La verdad que a mí no deja de sorprenderme, aprendo día a día", comentó Pinola.





"Él, en una charla, me dijo que pregunte tranquilo porque él me explica. Yo quiero ser técnico en un futuro y tengo un aprendizaje diario. Muchas veces te sorprendés y todavía no llegás a entender cómo hizo para estar siempre un paso adelante", agregó.





El defensor se mostró reconfortado por haberse adaptado a River. "La idea de Marcelo (Gallardo) requiere mucha intensidad, me tuve que adaptar a eso y sin descansar en las vacaciones porque pretendía volver a jugar lo más rápido posible. Lo lindo de esto es que pasé la etapa mala, de adaptación. Cuando las cosas empiezan a salir, como ahora, uno las disfruta y se siente orgulloso de haber dado vuelta esos momentos. Obviamente no me conformo ni mucho menos, sigo siendo autocrítico como siempre", señaló.