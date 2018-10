Líneas urbanas e interurbanas reducirán el servicio nocturno

Fotos JORNADA. Los colectivos circularán sólo hasta las 22. El inicio de recorridos comenzará a las 6 en vez de las 5.

06/10/2018 -

Los choferes enrolados en la Unión Tranviaria Automotor (UTA) a nivel local reducirán la jornada laboral habitual del servicio de transporte de colectivos urbanos e interurbanos a partir del lunes, en protesta por la falta de pago del 5,7% incluido en la paritaria cerrada en abril de este año y que se debía abonar este mes.

Jorge Pacheco, secretario general de la UTA local, indicó a EL LIBERAL que la medida será uniforme en todo el país. En la Capital de Santiago la reducción de las horas de trabajo afectará a todas las líneas urbanas. En La Banda sucederá lo mismo. También, afectará a la línea interurbana Santiago-La Banda.

El gremialista dijo que otras líneas interurbanas que van de Santiago al interior no serán afectadas.

"Desde el lunes y entre las 22 y las 6 de la mañana no habrá circulación de colectivos urbanos ni en Santiago ni en La Banda y lo mismo sucederá con la línea que cubre el recorrido entre Santiago y La Banda", sostuvo Pacheco.

La medida de fuerza, no tiene un plazo definido de duración sino hasta que "las empresas paguen lo adeudado no sólo a los choferes de Santiago, sino a los de todo el país. Si hay un solo chofer en el país que quede sin cobrar, no se levantará la medida", señaló.

A partir del lunes, el horario de circulación de los colectivos se anticipará por la noche en casi 4 horas y, el horario de inicio de los recorridos comenzará una hora más tarde.

"Habitualmente, los colectivos urbanos circulan por la noche hasta la 1.30 y los interurbanos hasta la 1.50", indicó Pacheco. Pero, ese horario se verá reducido porque a las 22 cortarán el servicio. Asimismo, el horario de inicio comenzará a las 6 a.m, cuando habitualmente es a las 5 a.m.