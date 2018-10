Real Madrid visita al Alavés con la necesidad de ganar

06/10/2018 -

Real Madrid visitará hoy al Deportivo Alavés, en busca de una victoria que le permita quedar como único puntero de la liga española, en partido de la octava fecha.

El conjunto "merengue" intentará ponerle fin a una racha negativa de tres partidos sin convertir, por lo que saldrá a atacar desde el primer minuto. El entrenador Lopetegui podrá contar con Sergio Ramos y Gareth Bale, pero no tendrá a su disposición a Dani Carvajal y Marcelo, con lesiones musculares.

La fecha arrancó ayer con la victoria de Real Sociedad sobre Athletic de Bilbao por 3 a 1, en calidad de visitante.

Hoy continuará la fecha con la siguiente programación: Girona vs. Eibar, Getafe vs. Levante, Alavés vs. Real Madrid y Leganés vs. Rayo Vallecano.

Mañana se completará la fecha con cinco partidos, entre los que se destaca la presentación de Barcelona, enfrentando a Valencia, en condición de visitante.