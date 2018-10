El United despediría al portugués Mourinho

06/10/2018 -

El diario The Mirror informó que la dirigencia del Manchester United tiene decidido despedir al entrenador José Mourinho pase lo pase en el partido de hoy ante Newcastle.

Mourinho dio ayer una conferencia de prensa insólita, de apenas 3 minutos y 20 segundos, en la que contestó con respuestas muy cortas, por lo que pareció una situación surrealista.

Hubo versiones periodísticas que indicaban a Zinedine Zidane como reemplazante. También, que el ex futbolista Michael Carrick sería el técnico interino. Sin dudas, para "Mou" es preocupante, aunque si lo echan le tendrán que pagar 20 millones de libras (22 millones de euros al cambio actual).

La séptima fecha de la Premier League comenzó ayer con la victoria del Brighton por 1 a 0 sobre el West Ham que dirige el chileno Manuel Pellegrini. El único gol del partido fue convertido por Glenn Murray.

La fecha continuará hoy con estos partidos: Burnley vs. Huddersfield, Crystal Palace vs. Wolverhampton, Leicester vs. Everton, Tottenham vs. Cardiff, Watford vs. Bournemouth y Manchester United vs. Newcastle.