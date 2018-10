Juventus tiene un compromiso accesible en cancha de Udinese

06/10/2018 -

Juventus, único líder de la Serie A italiana, afrontará hoy un compromiso en apariencias accesible frente a Udinese, en el marco de la octava fecha.

El entrenador Allegri tiene previsto incluir al cordobés Paulo Dybala para formar dupla con Cristiano Ronaldo.

La fecha arrancó ayer con un partidazo, en el que Torino venció a Frosinone por 3 a 2.

La jornada de hoy se completará con otros dos partidos: Cagliari vs. Bologna y Émpoli vs. Roma.

La fecha continuará mañana con estos partidos: Genoa vs. Parma, Atalanta vs. Sampdoria, Lazio vs. Fiorentina, Milan vs. Chievo, Nápoli vs. Sassuolo y Spal vs. Inter.