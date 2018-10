"Es un filme que está acorde al contexto que se está viviendo en el país"

06/10/2018 -

¿Cuánto bien le hace a la gente, en estos tiempos, que el cine aborde el amor, la amistad, la infancia y la adultez? Es una película que está acorde al contexto que se está viviendo, en la que cuando más naturalicemos las cuestiones sociales más sencillo va a ser vivir en sociedad, digamos. Es una comedia acertada y los chistes están bien, son correctos. No creo que alguien se sienta ofendido. ¿Tiene algún plus de que "Música para casarse" haya sido filmada en el interior, en este caso Vera? Sí, por supuesto. Fue mi primera experiencia en cine y te puedo decir que fue una experiencia bárbara. Poder hacerlo en un lugar que no conocía, estar un mes instalado ahí con todo el equipo, uno puede trabajar mucho más en profundidad, no tiene tantas distracciones. Además, la gente de Vera se portó muy bien con todos nosotros. Realmente, nos sentimos muy acogidos por todos y muy cuidados.