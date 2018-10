Fotos "Música para casarse es una película sensible"

06/10/2018 -

Hoy, a las 20, en el Cine Renzi (La Banda), se estrenará "Música para casarse", película argentina dirigida por José Militano y protagonizada por Nicolás Leo, Diego Vegezzi, Mariano Saborido, Laila Maltz y María Soldi. Precisamente, Leo estará presente en la sala bandeña para presentar este filme cuya trama gira en torno de dos amigos que viajan para cantar en una boda y se reencuentran con viejas historias y nuevos problemas. Antes de su llegada a La Banda, Nicolás Leo concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL. ¿Cuán desencadenante es Sebastián, tu personaje en "Música para casarse"? Tiene una gran importancia. Es justamente el muchacho que se casa con la hermana de Pedro (Diego Vegezzi). La historia es como que con Pedro compartí la adolescencia. Mi personaje es más bien una de esas personas extrovertidas que va por la vida medio en su propio viaje, sin tener en cuenta la sensibilidad de los demás personajes. El personaje del protagonista es más sensible, más metido para adentro y medio que el mío le hizo la vida imposible y ahora justo coincide que me caso con su hermana. A lo largo del filme se va desarrollando el vínculo entre ellos dos y, a futuro, parece lindo. ¿Qué te interesó de la película para qué aceptaras trabajar? El desafío que planteaba. El personaje era con un acento. Nací en Misiones y era traer un poco de eso al personaje. Fue un lindo desafío. Al ser una persona más bien extrovertida es otra de las cosas que me gustó. Eso fue lo mejor. ¿Cuál fue el mayor desafío que te planteaba Sebastián? Lo pudimos ensayar aquí en Buenos Aires antes de ir a Vera (ciudad santafesina en donde se filmó), lo que estuvo muy bueno porque ya vas con algo más armado y a la hora de filmar te podés relajar de qué va por ese lado. Los ensayos estuvieron muy buenos. José (Militano) es un director que se ha ocupado bien de los actores. Historias sobre el amor, amistad, infancia y la adultez, se abordaron de mil maneras en el cine. ¿Cuál es la mirada qué pone Militano sobre estos temas esenciales de la vida? Es una linda mirada. La película cuenta una historia con la que muchas personas se pueden identificar con el irse a otro lugar para formarse en otro lado y el volver a su casa, con su gente, todo lo que mueve. Siento que es una mirada certera de lo que sucede sin pretender grandes vueltas. Es una mirada sencilla de algo que nos pasa cuando nos vamos y volvemos. La película revela los roles que uno ocupa en cada lugar. ¿"Música para casarse" enuncia, denuncia, provoca? Música para casarse es una película sensible, con chistes que van a gustar, que se van a identificar quienes ven comedias americanas. Quien la vaya a ver va a salir satisfecho.