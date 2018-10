Javier Iguacel comparó la suba del gas con lo que se paga de cable

Fotos Javier Iguacel.

El secretario de Energía, Javier Iguacel hizo referencia a la noticia de la suba de la tarifa del gas y desestimó que tenga que ver con la suba del dólar, aunque ratificó que el porcentaje de suba será del 34,7%.

"El aumento promedio es 34,7 %, depende la categoría. Los consumidores pagaban en función del volumen del gas, el que consumía más, pagaba más, no sólo porque consumía más sino porque había un precio más alto que había puesto el kirchnerismo supuestamente para pagar el gas importado, que nunca terminó haciéndose así y lo terminó pagando el Estado", manifestó en diálogo con Radio Mitre.

Luego de comparar lo que se paga por de gas con lo que se abona de cable al año, Iguacel consideró que la mayoría de quienes se quejan en las redes sociales por el aumento "son militantes del kirchnerismo".

"Lo que hicimos fue uniformizar para que todos paguen el mismo precio por el gas, señaló Iguacel, para que la diferencia se dé entre quienes consuman más y los que consuman menos, y no en el precio diferenciado del fluido. "(En los sectores medios y bajos) el aumento es un poquito mayor (al 34,7 %) y en lo más alto es un poco menor, pero el promedio da 34,7 %", explicó el secretario.

Respecto a la resolución publicada en el Boletín Oficial que hablaba de una suba por una deuda contraída por las distribuidoras de gas con las productoras por la devaluación del peso, Iguacel respondió con muchas críticas hacia Cristina Kirchner.

"No es compensación por la devaluación. Eso es desinformación de la ex presidenta que así lo pone como para poder seguir haciendo populismo y mintiéndole a los argentinos", cuestionó y dio su argumento: "Durante el invierno, los productores de gas facturaron a las distribuidoras el precio acordado, pero ellas cobraron a los clientes el precio establecido semestralmente. Primero viene el tema del transporte y eso está pesificado. No tiene que ver con el dólar, sino con el aumento mayorista de precio".