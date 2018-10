Mandaron a lavar los platos a una árbitro y fueron sancionados

Fotos Agustina Faundez.

Todo ocurrió en el marco de un partido por la Liga de Neuquén, entre Unión Vecinal y Villa Iris. Una árbitro asistente fue agredida por un jugador y su hermano entrenador y ambos recibieron un castigo por parte de la organización.

Agustina Faundez fue la destinataria de las agresiones. "Cuando terminó el partido se nos acercó el '2', Emiliano Doglioli y nos empezó a decir de todo. Que éramos un desastre, su hermano nos decía cagones. Cuando al fin se iba, el defensor se da vuelta y me dice ‘anda a lavar los platos’, acompañando el gesto con la mano", reveló la joven.

"A mí el técnico (Guillermo Doglioli), que entró a patotear al vestuario, me apuntó con el dedo y me dijo ‘si te encuentro en la calle, te mato’. Estamos desamparados y hay que hacer las cosas como corresponde, incluso por protocolo. Por eso, si bien no temí por mi vida porque uno ya está curtido en esto, hicimos la denuncia en la Comisaría 17", relató el árbitro del encuentro, Emiliano Peralta.

Según se supo, el futbolista recibió 10 fechas de sanción mientras que su hermano, el entrenador, recibió 15.