Los precios de los 0Km volvieron a subir este mes, pero hay “promos” en las que regalan hasta la nafta

07/10/2018 - Las diferentes marcas de vehículos 0Km viven una situación particular. A la fuerte caída de ventas que superó el 40% el mes pasado, le siguieron este mes, alzas que van de un 8 a 10% de las terminales, mientras que algunas concesionarias aguardan esta semana, nuevas listas de precios. Pero por otro lado, junto a la suba hay ofertas y promociones de las concesionarias que cuentan con stock de vehículos y necesitan vender. En ese sentido, hay bonificaciones que llevan a que estos comercios tengan precios más bajos que los promocionados por las marcas en sus páginas oficiales. También hay tasas especiales, bonificación de flete y, una concesionaria también está regalando la nafta hasta fin de año de sus modelos en venta. En Chevrolet, la concesionaria Gemsa también lanzó una serie de promociones en precio que marcan bonificaciones en determinados modelos ante el stock que tienen. Por ejemplo tiene el Onix Joy + en $349.000 patentado cuando la fábrica GM lo publicita en su página web en $439.000. Otro producto también con descuentos es la pick up S10 que la tiene en un precio bonificado con patentamiento a $849.000. Entre las pick ups de la marca de 4 puertas, la versión más económica, arranca en los $997.900. A su turno, en las subas de precios, Toyota aumentó un 10% su modelo Etios. En septiembre, mostraba un precio de $373.700, pero a inicios de este mes, muestra un valor de $411.100. La diferencia es de $37.400 más en el costo de esta unidad. En Renault, el Kwid pasó de $360.700 a los $390.700 entre septiembre y la primera semana de este mes. En este caso, el incremento fue de un 8,3%, equivalente a un alza de $30.000 para su modelo Life, el de entrada de gama. Otro de los modelos pequeños que tuvo cambio de precios fue el Up Take Up! 5P MY18 de Volkswagen. A principios de septiembre, el precio orientativo y sugerido de fábrica expresado en su página web oficial en la que indica además consultar en la concesionaria pertinente, era de $344.599 mientras que el publicado este viernes, ascendía a un monto de $446.000. La diferencia entre uno y otro precio supera los $100.000. No obstante, la concesionaria local Fürth Automotores comenzó a promocionar en su página de Facebook una serie de beneficios. Por ejemplo, tasa 0% a 24 meses y financiable hasta $100.000 en toda la gama. También, otro beneficio que incluye es con la compra de alguno de sus modelos, “combustible sin cargo hasta fin de año, beneficios en seguro y garantía y descuentos en mantenimientos”. En el caso de Fiat, aún no recibieron las nuevas listas. “Las vamos a tener antes del 10 de octubre, se habla de un aumento, pero no tenemos aún los porcentajes, estamos trabajando todo con modelo certificado modelo 2018 y a eso no le estamos agregando el aumento de septiembre”, comentaron desde la concesionaria oficial Novara. Pero esas condiciones son “para algunas unidades que quedan, unas 20 que son certificado 2018 y estamos haciendo hincapié en eso”, indicaron. A partir de dos meses en baja como lo fueron agosto y septiembre, “con ventas con caídas muy importantes, la primera semana de octubre se muestra similar, por eso hemos implementado bonificaciones desde los $ 70 mil a $140 mil dependiendo el modelo del vehículo, no le pasamos el aumento de septiembre a lo que tenemos en stock y así y todo fue un mes muy duro”, indicaron desde Fiat. Uno de estos ejemplos. El modelo Mobi está en un valor de $350.000 con flete incluído y sin patentamiento. En septiembre, ese mismo modelo estaba en $353.000 sin contar el flete. Otro de los modelos más económicos, pero en este caso de la marcha china Chery, el QQ en su versión más económica tiene un precio de $370.000 con patentamiento y flete incluido. En la página oficial de la marca, el valor del auto es de $409.900, con lo cual la automotriz china es otra de las que está apostando a bonificaciones para este modelo.