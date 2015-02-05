CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de octubre de 2018
A LAS 22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA.
Por El Liberal
07/10/2018 -
CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 LOS SIMPSONS
17.30 CINE. ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?
19.15 CINE. EL JOVEN MANOS DE TIJERA
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. EL JOVEN MANOS DE TIJERA (CONTINUACIÓN)
21.45 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA
00.15 PASADOS DE COPAS, DRUNK HISTORY
01.00 MTV. NOCHES UNPLUGGED. LOS AUTÉNTICOS DECADENTES
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
TV PÚBLICA
11.00 AUTOMOVILISMO
14.30 COCINEROS
16.30 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018
17.30 UN TERCIO
22.00 LA CAÍDA
23.00 LA CHICA QUE LIMPIA
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 PPT
CANAL14
11.30 SÁBADO SAGRADO
12.30 DE A DOS
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. LIBERTAD (R)
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 DALE FERRO
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: CNEL. BORGES VS. ALTE. BROWN
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. DEFENSORES DE BELGRANO
CANAL4
09.00 SERIES ANIMADAS
11.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
SPACE
06.06 WINNIE THE POOH
07.12 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL
FÉNIX
09.58 MI ENCUENTRO CONMIGO
11.58 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
13.48 MI VILLANO FAVORITO
15.36 HANCOCK
17.22 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
19.13 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL
FÉNIX
22.00 LA COSA
23.55 DRIVE. ACCIÓN A MÁXIMA
VELOCIDAD
TCM
09.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
11.03 LA NIÑERA
11.54 CASPER
13.39 GREMLINS
15.39 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS
17.14 LA MÁSCARA DEL ZORRO
19.51 ESCAPE A LA VICTORIA
22.00 LOS FEDERALES
TNT
06.00 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE
07.35 LOS PITUFOS 2
09.26 AVIONES
11.04 LOS INCREÍBLES
13.18 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
15.34 PETER PAN
17.37 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
19.48 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN
ANDRÉS
00.06 EL JUSTICIERO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 FINAL
11.00 LÍMITE VERTICAL
13.30 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
15.30 EL VENGADOR DEL FUTURO
18.00 LÍMITE VERTICAL
20.30 ¡VIVEN!
23.00 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
01.00 EL VENGADOR DEL FUTURO
SPACE
07.06 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL
DRAGÓN
09.31 EL VENGADOR DEL FUTURO
11.37 ROBIN HOOD
14.19 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN
16.54 TWISTER
19.01 2012
22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA
00.17 SABOTAJE
CINECANAL
10.27 MANOS MILAGROSAS
12.10 JOBS
14.15 BIG EYES
16.07 MICHELLE & OBAMA
17.50 EDDIE EL ÁGUILA
19.45 LOS 33
22.00 FLORENCE. LA MEJOR PEOR DE
TODAS
00.15 LOVELACE. GARGANTA PROFUNDA
01.50 HENDRIX
A DÓNDE IR
TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)
JUEVES 11, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
SÁBADO 13, A LAS 22, LOS KARANES.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
VIERNES 12, A LAS 22, LOS IRACUNDOS. JUNTO A ELLOS, LOS
MÁSTER, DE AÑATUYA.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
SÁBADO 13,GRAN PEÑA “MI ORIGEN Y MI LUGAR”, HORACIO
BANEGAS, MARCELO TOLEDO, CON MÓSOJ ÑAUPA, DEL ESTERO, YVÁN
HERRERA Y LUCY RAMOS.
VIERNES 19, LA GRAN PEÑA, CON FABRICIO RODRÍGUEZ, LA
PESADA SANTIAGUEÑA, ÁLVARO OTINETTI, MÓSOJ ÑAUPA Y EL BALLET
PERFUME DE CARNAVAL.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE
“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE
PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
VENOM (2D)
COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
07/10 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
VENOM (3D)
COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
07/10 -10/10 19:30 (Cast) 22:00
(Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP) 07/10 14:20 (Cast)
16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
JOHNNY ENGLISH 3 (2D)
COMEDIA (13 años)
HASTA EL 10/10- 20:30 (Subt)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
07/10 -10/10 22:30 (Subt)
LA CASA CON UN RELOJ EN
SUS PAREDES (2D)
TERROR , FANTASÍA (ATP)
07/10 14:45 (Cast) 17:00 (Cast)
ACUSADA (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
HASTA EL 10/10 19:30 (Cast)
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
07/10 -10/10 22:10 (Subt)
ANIMALES EN APUROS
(2D) ANIMACIÓN (ATP) 07/10 14:30
(Cast) 16:20 (Cast) 18:10 (Cast)
EL DEPREDADOR (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)
HASTA EL 10/10 20:00 (Subt)
MILLA 22 (2D) ACCION (+13
AÑOS) 07/10 - 10/10 22:15 (Subt)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
07/10 - 14:30 (Cast) 17:10 (Cast)
19:40 (Cast) 22:20 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:00
EL DEPREDADOR APTA 13 CON
RESERVA
CASTELLANO 2D 22:20
SUBTITULADO 2D 22:20 (SOLO
JUEVES)
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS
CON RESERVA CASTELLANO 2D
17:30 - 20:10 - 22:50
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20 -
22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL
JUEVES)
HORARIOS DE APERTURA:
TODOS LOS DÍAS A PARTIR
DE LAS 17