CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de octubre de 2018

A LAS 22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA.

07/10/2018 -

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 LOS SIMPSONS

17.30 CINE. ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?

19.15 CINE. EL JOVEN MANOS DE TIJERA

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. EL JOVEN MANOS DE TIJERA (CONTINUACIÓN)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA

00.15 PASADOS DE COPAS, DRUNK HISTORY

01.00 MTV. NOCHES UNPLUGGED. LOS AUTÉNTICOS DECADENTES

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

 

CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

TV PÚBLICA

11.00 AUTOMOVILISMO

14.30 COCINEROS

16.30 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018

17.30 UN TERCIO

22.00 LA CAÍDA

23.00 LA CHICA QUE LIMPIA

 

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 PPT


CANAL14

11.30 SÁBADO SAGRADO

12.30 DE A DOS

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. LIBERTAD (R)

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 DALE FERRO

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: CNEL. BORGES VS. ALTE. BROWN

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. DEFENSORES DE BELGRANO

 

CANAL4

09.00 SERIES ANIMADAS

11.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

SPACE

06.06 WINNIE THE POOH

07.12 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL

FÉNIX

09.58 MI ENCUENTRO CONMIGO

11.58 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

13.48 MI VILLANO FAVORITO

15.36 HANCOCK

17.22 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

19.13 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL

FÉNIX

22.00 LA COSA

23.55 DRIVE. ACCIÓN A MÁXIMA

VELOCIDAD

TCM

09.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

11.03 LA NIÑERA

11.54 CASPER

13.39 GREMLINS

15.39 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS

17.14 LA MÁSCARA DEL ZORRO

19.51 ESCAPE A LA VICTORIA

22.00 LOS FEDERALES

TNT

06.00 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE

07.35 LOS PITUFOS 2

09.26 AVIONES

11.04 LOS INCREÍBLES

13.18 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

15.34 PETER PAN

17.37 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

19.48 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN

ANDRÉS

00.06 EL JUSTICIERO

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 FINAL

11.00 LÍMITE VERTICAL

13.30 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

15.30 EL VENGADOR DEL FUTURO

18.00 LÍMITE VERTICAL

20.30 ¡VIVEN!

23.00 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

01.00 EL VENGADOR DEL FUTURO

SPACE

07.06 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL

DRAGÓN

09.31 EL VENGADOR DEL FUTURO

11.37 ROBIN HOOD

14.19 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

16.54 TWISTER

19.01 2012

22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA

00.17 SABOTAJE

CINECANAL

10.27 MANOS MILAGROSAS

12.10 JOBS

14.15 BIG EYES

16.07 MICHELLE & OBAMA

17.50 EDDIE EL ÁGUILA

19.45 LOS 33

22.00 FLORENCE. LA MEJOR PEOR DE

TODAS

00.15 LOVELACE. GARGANTA PROFUNDA

01.50 HENDRIX


A DÓNDE IR

TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)

 JUEVES 11, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

 SÁBADO 13, A LAS 22, LOS KARANES.

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

VIERNES 12, A LAS 22, LOS IRACUNDOS. JUNTO A ELLOS, LOS

MÁSTER, DE AÑATUYA.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

SÁBADO 13,GRAN PEÑA “MI ORIGEN Y MI LUGAR”, HORACIO

BANEGAS, MARCELO TOLEDO, CON MÓSOJ ÑAUPA, DEL ESTERO, YVÁN

HERRERA Y LUCY RAMOS.

 VIERNES 19, LA GRAN PEÑA, CON FABRICIO RODRÍGUEZ, LA

PESADA SANTIAGUEÑA, ÁLVARO OTINETTI, MÓSOJ ÑAUPA Y EL BALLET

PERFUME DE CARNAVAL.

CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

 LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE

“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.

MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

 LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE

PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

VENOM (2D)

COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

07/10 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

VENOM (3D)

COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

07/10 -10/10 19:30 (Cast) 22:00

(Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP) 07/10 14:20 (Cast)

16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

JOHNNY ENGLISH 3 (2D)

COMEDIA (13 años)

HASTA EL 10/10- 20:30 (Subt)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

07/10 -10/10 22:30 (Subt)

LA CASA CON UN RELOJ EN

SUS PAREDES (2D)

TERROR , FANTASÍA (ATP)

07/10 14:45 (Cast) 17:00 (Cast)

ACUSADA (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 10/10 19:30 (Cast)

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

07/10 -10/10 22:10 (Subt)

ANIMALES EN APUROS

(2D) ANIMACIÓN (ATP) 07/10 14:30

(Cast) 16:20 (Cast) 18:10 (Cast)

EL DEPREDADOR (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)

HASTA EL 10/10 20:00 (Subt)

MILLA 22 (2D) ACCION (+13

AÑOS) 07/10 - 10/10 22:15 (Subt)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

07/10 - 14:30 (Cast) 17:10 (Cast)

19:40 (Cast) 22:20 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:00

EL DEPREDADOR APTA 13 CON

RESERVA

CASTELLANO 2D 22:20

SUBTITULADO 2D 22:20 (SOLO

JUEVES)

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS

CON RESERVA CASTELLANO 2D

17:30 - 20:10 - 22:50

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20 -

22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL

JUEVES)

HORARIOS DE APERTURA:

TODOS LOS DÍAS A PARTIR

DE LAS 17

 
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