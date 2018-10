FÚNEBRES | 7 de octubre de 2018

07/10/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Luis Eduardo Fochi

- Alberto Antonio Aranda

- Carlos René Godoy

- Nélida del Valle Urquiza

- Avilia Galeano

- Zasiel Bravo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁBALOS, MYRIAN GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Graciela que el Señor te coloque en el lugar más lleno de luz". Lucy Soria de Corbalán y flia, participan con profundo dolor su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

ARANDA, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Sus padres: Beto y Marisa, su esposa: Quiquina, su hija: Sol y demás fliares. part. su fallec. sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Gral. Paz 653, Bº 8 de Abril. ORG. AMPARO S.R.L.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BRAVO, ZASIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Sus padres Luis Bravo y Erika Lescano, sus abuelos, tios, primos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Marcos. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

CARABAJAL, ROBERTO ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu reino celestial. Los compañeros de bromatología, de su hijo Tomás Carabajal participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en pesar a su familia. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CORONEL, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Sus hermanos Lilia y Ofelia, hijos del corazón, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIAS REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Su esposa Juana Fernández de Fochi participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Su esposa Juana Fernández, hijos Alejandro, Luciana, Pedro Pablo, h,. pol. Betiana, nietos Guady, Alejo, Luisina, Trini, Martina, Joaquin, Pilar y demas fan, part. su fallec. Sus restos fueron fueron inhum. en cement. Pque. de la paz. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Su hijo Alejandro Fochi y sus nietos Guada, Alejo, Luisi y Trini participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Su hijo Pedro Fochi y su esposa Betiana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Su hija Luciana Fochi y sus nietos Martina, Joaquín y María Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Sus compañeros de Farmacia Fochi Express participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones en su memoria.

FOCHI, LUIS EDUARDO (P) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Directivos y personal de Papelería Basbús participan el fallecimiento de nuestro vecino y amigo, pidiendo a Dios nuestro Señor consuelo para sus seres queridos.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Su cuñado Luis Alberto Fernández (Lucho) su esposa Isabel e hijos con sus respectivas familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor y la resignación a sus seres queridos. Se ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FOCHI, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Rolando y Marisa Castellanos y sus hijos Martin y Lucía, acompañan a su hijo Ale en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Sus vecinos Tachy, Mirtha y María Cristina González participan su fallecimiento y acompaña a su familia con oraciones en su memoria.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Integrantes del Gabinete Psicosociopedagógico participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera Luciana Fochi. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Marta Zaccardi de Baribieri, sus hijos Marta Eugenia y Ricardo Chazarreta; Rolando Juan y Karina Rostan; María Inés de Argañarás y María Alejandra y Santiago Lezana acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Su amigo Alejandro Zanni, su esposa Patricia y sus hijas Franccesca e Isabella participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por la paz de su alma.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Aristóbulo Rojas, su esposa Carolina Polti y sus hijos Pablo, Federico, Daniel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Daniel Rojas Polti, su esposa Laura Bergues, sus hijos participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Alejandro. Elevan oraciones en su memoria.

FOCHI, LUIS EDUARDO (P) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Federico Rojas Polti, su esposa Verónica Russo, sus hijos Agustín, Catalina y María Gracia participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Alejandro. Elevan oraciones en su memoria.

GALEANO, AVILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Sus hijos, Agustin, su nieta Candela, h. pol. Cintia, Marcelo, hnos y demás famil. partic. su fallec. Sus restos fueron inhum. cementerio Parque de la Paz. Servicio Iosep. ORG. ANYONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GALEANO, AVILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. "El Señor es mi pastor y nada me faltará". Sus hermanos, hermanas y sobrinos participan con inmenso dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer a las 15.30 hs en el cementerio Parque de la Paz. Imploren una plegaria en su memoria.

GALEANO, AVILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Tía fuiste y serás nuestra campeona y ejemplo de lucha. Su sobrino Luciano Jesús Galeano participa su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

GALEANO, AVILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Tu lucha por la vida, tu fortaleza, tus andanzas quedarán marcadas en nuestra mente y corazón. Siempre estarás presente en nuestros recuerdos. Gaby Paladea y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALEANO, AVILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Augusto Du Bois Goitia y flia., participan y acompañan en el dolor a su familia por la partida de la querida Avi. Elevamos oraciones en su memoria.

GALEANO, AVILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Sus ex compañeros de Oficina de RR. PP. de IPVU; Sara, Eugenia, Adrian, Arañita, Belen, Dalma. Sole S., Jorge, Luciana, Noelia, Pico, Sole T., y Benja, acompañan a su flia con profundo dolor por la partida de Avilia., Elevamos oraciones en su memoria.

GALEANO, AVILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin " Alejandra Campos y flia., acompaña con profundo dolor a Silvana y Cande. Ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Su esposa Tolosa Marta Ramona, sus hijas Yolanda, Nelly, h. políticos Andres, Fernando, nieta Delfina y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs en el cementerio Los Flores. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ NIETO, PABLO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. "Si sabes de esos dolores-físicos o morales- son purificación y merecimiento, bendícelos". Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia, participamos con dolor este dificil momento para la familia. Pedimos y elevamos oraciones.

RAFAEL, BRUNO WADI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Nuestro pequeño Ángel, te vamos a extrañar muchísimo, mi amor. Nos vamos a olvidar tu cariño jamás. Tus abrazos sobrecargados de amor, tus anécdotas sobre tus animalitos, tus besos con mucho cariño. Siempre vas a estar en nuestros corazones porque niños, sobrinos, nietos, hijos como vos es muy difícil de olvidar. Ojalá tu luz divina brille siempre oara bisitris. Te amamos oír siempre. Sus tíos Gabriel, Brenda, Nora y Martin. Ruegan oraciones en tu querida memoria.

RAFAEL, BRUNO WADI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Dejas en nuestro corazón el mejor de los recuerdos, tu sonrisa permanecerá viva siempre en nosotros. Te despedimos con profundo dolor. Sus tíos Raquel, José, Gustavo, Alejandro y Javier. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

RAFAEL, BRUNO WADI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Extrañaremos tus inmensos abrazos, tus besos, tu inocencia y tu dulzura infinita. Descansa en paz y sigue tu vuelo celestial, nuestro querido Pequeño. Sus tíos Lucho, Mariela, Gaby y Euge. Rogamos oraciones en tu memoria.

RAFAEL, BRUNO WADI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Jesus quiso tener un ángel como vos, por eso te llamó a su lado. Su tía Norma Rafael de Anauate y sus hijos Patricia, Tany, Normita, María de los Ángeles y Nadia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo colme de bendiciones y consuelo para sus padres y su hermano.

RAFAEL, BRUNO WADI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Mi querido Niño la dulzura que sembraste en mi corazón será siempre el mejor recuerdo. Tu sonrisa cálida guiará mi vida desde hoy y para siempre. Te despido con todo el amor de mi vida. Su bisabuela Felisa. Ruega por el descanso de tu alma y brille para ti la luz que no tiene fin.

RAFAEL, BRUNO WADI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Mi querido Ahijado con todo el dolor de mi corazón te despido, guardo en mi ser los mejores momentos. Cada Risa, Abrazo, Palabra están grabados eternamente en mi memoria. Serás por siempre el Ángel de mi vida. Tu padrino Gustavo y tu hermanito en Cristo Tomás, ruegan por tu eterno descanso en paz.

RAFAEL, BRUNO WADI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Comunidad Educativa del Colegio Juan Nuñez de Prado, Agrupamiento 86125, participa con profundo dolor su fallecimiento, rogando a Dios le de su Gloria eterna y consuelo a sus Padres, Hermano y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

RAFAEL, BRUNO WADI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Miguel Rafael, Elsa Mussi y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino nieto y ruegan oraciones en su memoria.

RAFAEL, BRUNO WADI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Estela y Marta Rafael despiden con pesar la partida de su sobrino nieto, al Reino de Dios y ruegan oraciones en su memoria.

RAFAEL, BRUNO WADI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Marta Rafael, su hija María Marta, hijo político Félix Pernigotti, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Wadi y ruegan oraciones en su memoria.

RAFAEL, BRUNO WADI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. María Patricia Anauate, su esposo Pedro Julián, su hija Nahiara Julian Anauate participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAFAEL, BRUNO WADI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Julio Tamin Anauate y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria.

RAFAEL, BRUNO WADI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Norma Carolina Anauate, Cesar Azar, sus hijos Tamara Carolina y Augusto Azar participan con mucho dolor su fallecimiento.

RAFAEL, BRUNO WADI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. María de los Angeles Anauate, Guerra, sus hijos Evangelina y Alejandro Guerra Anauate ruegan al Altísimo paz para su alma y resignacion para toda su familia.

URQUIZA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. "El cielo necesitaba otro ángel y se llevó al más bueno de todos. Mujer fuerte e incansable, de corazón enorme como tu bondad. Madre dedicada, esposa y compañera, te vas llevando nuestra alegría, pero dejándonos el recuerdo imborrable de la gran persona que fuiste… ¡Hasta pronto! Te extrañaremos siempre. Su esposo Oscar, sus hijos Oscar Alejandro, Nélida Alejandra, Andrea Elizabet, Néstor Claudio y Daniela Belén, sus hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

URQUIZA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. El cielo no pudo darme mejor madre, mi amiga y compañera, mi sostén y mis fuerzas... Hoy te digo hasta pronto, aunque no entienda tu partida, porque se que nos volveremos a ver un día. Te amo y te amare siempre mi vieji... Su hija Andrea Taboada, su hijo político Javier Galván y su nieto Yael participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

URQUIZA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Es increíble saber que ya no estás físicamente, pero tu presencia se sigue sintiendo en cada uno de nuestros corazones. Tu felicidad siempre será un motivo para celebrar en tu nombre. Nos veremos pronto en el más allá. Sus hermanos Liliana, Patricia, Marcela, Susana, Gustavo, Olga, Nuqui y Chito y sus sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

URQUIZA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Tu nunca morirás en nuestros corazones, porque eres eterna, por las acciones que en la vida realizaste y por las cuales ahora te recordamos con cariño. Te extrañaremos y esperamos encontrarnos algún día y contante cuanto bien le hiciste al mundo. Jesi y Patricia; Susana y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

URQUIZA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Los compañeros de trabajo de su hija Daniela: Remo, Wilson, Oscar, Sandra, Alejandra, Roxana, Silvia y Susana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Dani hijo querido, vuelvo a comunicarme con estas líneas pero eternamente estás en mi corazón, en mi recuerdo, No sé vivir sin ti. La soledad me abraza Dani, mi querido, estoy y me siento sola, estás siempre frente a mí, abrazándome en sueños con tu imagen límpida, bonachona, presente en esos momentos felices que no volverán sino en el recuerdo. Miles y miles de preguntas porqué Dios en silencio y en oración me responde. Te llevó a su lado porque lleva lo mejor a descansar en paz en su morada divina. El es el dueño de nuestras vidas. Siempre quiere lo mejor para nosotros y así calmo mi dolor, porque estás a su lado y descansas en paz. Querido hijo te recordaremos en la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en Catedral Basílica. Su madre Carolina, su hermana Marcela, sobrinos Maxi y Stefano y demás familiares.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALMADA, ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Eugenio y Nora, sus hijos María, Carlos y Carolina Ongaro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Amigas de su hija Silvia y de toda su flia: Delia, Mari, Luqui, Nieves, Carmen, Blanca, Gringa, Lili, Mimí, María Elvira, Chabela, María Luisa, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

BRAVO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Tete: Hace 6 meses que partiste junto a Dios dejaste de sufrir, tu familia te recuerda con mucho amor y cariño. Tu esposa Alina, tus hijos Mariela, Pili, Gabi, tus hijos políticos Germán, Daniela, tu futuro hijo político Jorge, tus nietos Matias, Rubén, Máximo, Agustina, Alinita y Helena, invitan a la misa a realizarse el 08/10/18 a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Tus compadres y amigos Eduardo Mendez y Ana Cristina Pistamiglio,. sus hijos Eduardo José, Carlos Javier, Ana Carolina y Ana Gabriela con sus respectivas flias, participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. ''Que brille para él la luz que no tiene fin''. Sus sobrinos Silvia Teresa, Alfredo y flia y Nilia Chazarreta, participan su fallecimiento y acompañan a su sra, hijas y hermana Magui. Ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Sus primas hermanas Maiky Lapalma de Guerrieri y Patricia Lapalma de Estrada con sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento del querido Pila. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Angel y Norma Japaze acompañan a su flia, especialmente a su hermana Magui en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Francisco F. Crespo, Mirta Astún y flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Magui en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Angel Lerda y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Descansa en paz Don Pila.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. El Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, acompaña con profundo dolor a la Sra. Jueza de Control y Garantía de Frías, Dra. Susana Santillán, por el fallecimiento de su padre, expresamos nuestra más sentida condolencia ante tan irreparable pérdida.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Bochín y Lita Participan su fallecimiento con profundo dolor. Pila que descanses en paz así sea. Amén. Se ruega una oración en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Dijo Jesús: "0 Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi, aunque haya muerto vivirá; y todo aquel que vive y cree en mi no morirá para siempre''. Juan 11; 25-26. La Comunidad Educativa del Colegio Santiago Apóstol Ll-14, niveles inicial, primario y secundario, participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de la Directora del Nivel Primario Prof. Silvia Inés Santillán. Acompañan a la familia rogando al Señor les de consuelo y fortaleza.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Sus vecinos y amigos en el afecto: Juan Miguel y flia, Loly Juan de Soto y flia, Carlos Diaz y flia, Quiña Rolán Pereyra y flia, Gladys Castillo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando al Señor por su descanso eterno.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. La Prof. Blanquita Hernández y las Compañeras de Yoga, acompañan a Kuky y a sus hijas en tan triste momento. Rogamos pronta. Resignación para toda su familia. ''Que brille para él la luz que no tiene fin''.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Azucena Sarquis de Sanchez, sus hijos Oscar, Mónica y Betina Sanchez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. La representante legal Lic. Silvia Carreras, los apoderados legales Lic. Claudio Cancico, Pbro. Sergio Quinzio y el personal de SAED participan el fallecimiento del padre de la Prof. Silvia Santillán. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. ''Bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios'' Pila: Tu eres uno de ellos porque fuiste buen esposo, buen padre buen amigo, pero por sobre todas las cosas ''Buena Persona'' . Mercedes de Nediani y flia, participan tu fallecimiento y ruegan al Señor pronta resignación a Kuky e hijas. Descanso en paz.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Dios te reciba en su regazo y te dé el descanso eterno. Siempre estarás en nuestro recuerdo por tu simpatía, cordialidad y don de gente, seguramente así te presentaste ante el Señor y ya descansas. Las jubiladas de "La Borges", compañeras de tu esposa Kuky, abrazamos fuerte a toda la familia y elevamos oraciones al Altísimo en tu memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Antonio Alderete, su esposa Ana María Meneguzzi e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Oscar Daniel Alderete y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de dolor.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Dra. Liliana Alderete y su hijo Astor acompañan en este difícil momento a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Dr. Carlos Roberto Alderete, su esposa Rosalía Marcos y sus hijos María Cecilia y familia; Carlos Augusto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a demás familiares ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. La promoción 57 de la Escuela Dr. José Benjamin Gorostiaga, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida ex compañera y amiga Magui. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Personal de la Defensoria Penal y Civil de Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Dra. Susana Santillán. Elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Maria José, Leandro Giubergia Paloma, acompañan a su hija Susana y flia.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Desplegaste tus alas para emprender el vuelo hacia la eternidad dejando como legado las virtudes de un hombre de bien y tu entrega al trabajo y a la flia., Descansa en Paz. Su Amiga Nelly de Gerez, sus hijos Diego y Marisa, su hijo politico Carlos y sus nietos Mariano y Juan Cruz, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su apreciada familia en estos momentos dificiles. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Ramón Barraza y familia despiden con dolor al amigo Pila y acompañan a su esposa Kuki, a sus hijas Silvia, Susana y Viviana y a hermana Magui en tan triste momento.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Dra. Marisa Gay de Castellanos participa el fallecimiento del padre de su estimada colega Dra. Susana Santillán.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Dras. Olga Gay de Castellanos, Karina Gutierrez participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Susana Santillán. Piden una oración en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Señor ya esta ante tí recibelo en tus brazos. Hilton Gongora, Carola Santucho participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Silvia y acompañan a la familia en este momento de dolor.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Mirta, Silvia, María Cristina, Miryam y Juan Domingo Camus y familias participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra tía Magui, acompañándola en su dolor y elevando oraciones por el alma de Pila.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Pibe Hoyos, Sara Llamur y sus respectivas familias participan con enorme pena el fallecimiento de su querido amigo Pila y elevan oraciones para que el Señor lo reciba y le brinde el merecido descanso eterno.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BELLIDO, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/15|. Querido papito, hoy tu recuerdo está con nosotros, te sentimos y llevamos en nuestros corazones y así será eternamente. Tu hija Mimi, tus nietos Andres, German y Ale, tu bisnieto Manu y tu nieta politica Andrea, elevamos una oración en tu memoria. Descansa en paz!

BELLIDO, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/15|. ''Viejo querido'', mejor amigo, padre ejemplar, desde que te fuiste, todo cambio para nosotros. Tu hijo Manolo, Anita, tus nietas Dra. Analia y Marine, tus bisnietos Tomás, Lucas y Santino. ''Te extrañamos mucho: Querido Tata, ayúdanos desde el cielo.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

FERREYRA VDA. DE CARRIZO, SERGIA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. "Cuando clamo a ti, tú me respondes ¡Oh mi Dios Salvador! tú, que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración; que el alma de mi amada madre, por tu infinita misericordia, descanse en paz". Sus hijos Manuel, José, Roberto, Mercedes, Sergia, Marcelino, Lidia, Elba, Raul, Daniel, sus nietos y demas familiares, invitan al responso que se oficiará hoy a las 9 hs. en el cementerio de Beltran y la misa en la Capilla San Pedro a las 19 hs. con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.