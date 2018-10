“Me quedaría siempre en la Argentina a pesar de todas las crisis, disfrutando del trabajo en equipo”

07/10/2018 -

“De Santiago del Estero tengo lindos recuerdos. Uno de esos momentos hermosos era cuando ocupaba las herramientas de mi papá para jugar con las maderas, o con los cartones, y gastarle la plasticola, pensando en armar y construir cosas.

Esa fue una de mis principales diversiones, fabricarme mis propias cosas”. Así evoca Nicolás Renolfi, de esas primeras experiencias creativas en su pago natal, y como nació aquella pasión por las ciencias duras. Después llegó el tiempo de la secundaria y el entonces adolescente santiagueño le tocó participar en las olimpiadas de matemática.

“Fue una experiencia que me gustó muchísimo, y eso de alguna manera me marcó mucho el camino por las ciencias duras. Mi mamá compraba algunos artículos de divulgación científica que las leía. Al terminar el secundario, decidí estudiar Ingeniería Electrónica en Tucumán, y ahí estuve cinco años y medio cursando la carrera.

Allí conocí a mi actual señora, y cuando terminé de estudiar, tenía que decidir dónde ir a trabajar. Estaba en ese momento buscando ir a Estados Unidos, y cuando faltaban cerca de 6 meses para recibirme, me contaron de una empresa argentina, en Río Negro, llamada Invap (Investigación Aplicada) y ni bien me enteré de eso, me puse en campaña para poder hacer allí mi trabajo final.

A mediados del 2000, fui pasante del Invap, me casé y me convertí en empleado del organismo, todo al mismo tiempo”, relató Nicolás, quien junto a sus hermanos, Mariana Renolfi (Gestora de proyectos) y Federico (forma parte del proyecto de uso civil, para el desarrollo agropecuario), integran esta empresa estatal de Investigaciones Aplicadas.

Si hay algo que Nicolás no duda, es poder lograr un mayor crecimiento de aprendizaje, a partir del vínculo con otros científicos, un afianzamiento que se hace posible gracias al compañerismo alcanzando en el Invap. “Mucha gente todavía me dice porque no me voy a trabajar a otro lugar, y siempre digo que “la verdad, ni loco”, me quedaría siempre en la Argentina, a pesar de todas las crisis, me gusta lo que hago, me apasiona y disfruto mucho del trabajo en equipo con mis compañeros”, comentó.

“En nuestro país se pueden hacer grandes cosas, y creo mucho en el trabajo en equipo, de consolidar ideas y buscar juntos solucionar los problemas que se presentan”, relató Renolfi a EL LI BERAL.