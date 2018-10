Franco Farina subió al podio en Fórmula Renault

Fotos FELICIDAD. Franco Farina (en el centro), junto a su papá y su abuelo en la entrega de premios.

En el Circuito Internacional de Las Termas de Río Hondo se disputó la primera jornada de la octava fecha de la temporada 2018 del Car Show Santafesino. La misma tuvo a todas las categorías girando en pista, pero sólo dos de ellas, los "Fititos" y la Fórmula 3 Santafesina corrieron finales.

Lo más destacado fue lo del podio del bandeño Franco Farina, que terminó segundo en la primera final de la Fórmula 3 Santafesina y la pole en el TC 4000 del experimentado Ezequiel Bosio. En el resto de las categorías, el Turismo Fiat Santafesino vio como el hombre más rápido a José Luis Costamagna, oriundo de la localidad de Susana, al este santafesino, que con un Fiat Duna marcó 2m,10s,549, en tanto que en el Turismo S 1800, Juan Manuel Passera fue el más rápido con un Ford Fiesta Kinetic.

Tanto la Fórmula S 1800, como el Turismo Fiat solamente tuvieron oportunidad de hacer tandas de entrenamientos y clasificaciones, dejando para hoy las series y finales.

En el marco de la primera jornada, el Car Show Santafesino presentó en pista 110 autos entre las cinco categorías, separados de esta manera: 19 autos en los Fiat 600, también 19 en la Fórmula 3, asimismo con 19 autos giró el Turismo 1.800; la más numerosa es la Fórmula Fiat Santafesina con 38 máquinas y la menos concurrida es el TC 4.000 con 14 autos.

En el Turismo Fiat 600, Germán Borgnino, dueño de la pole, largó adelante y mantuvo la punta por el primer giro. pero Cantelli no lo dejó pensar mucho y le arrebató la punta al iniciar el segundo giro. Borgnino comenzó a retrasar lugares. Seguían las novedades en la punta. Antes de cerrar el giro dos, Luis Cifre se metió detrás del líder y le usurpó el lugar de vanguardia. Pero Leandro Cantelli seguía soldado detrás, no le daba respiro. Detrás de ellos un trencito de seis autos se cambiaba posiciones y le ponía condimentos al espectáculo. Se rozaron levemente en varias oportunidades los dos que peleaban adelante, mientras Nicolás Aimar vio que podía y se prendió en la lucha. Pasó un par de giros y el cordobés no perdonó en la parte final.