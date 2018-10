"Yo denuncio a cualquiera aunque le toque al Presidente"

Fotos REFLEXIÓN. La diputada Carrió habló de todo en la presentación del libro de Mariana Zuvic, en Corrientes.

07/10/2018 -

Luego de manifestar su enojo en Twitter por el desplazamiento de tres funcionarios de su confianza de la Afip, Elisa Carrió habló en la Universidad del Nordeste, en Corrientes, durante la presentación del libro El Origen, de Mariana Zuvic.

"Yo denuncio aunque tenga que ser Cambiemos, aunque le toque al Presidente de la República", aseguró la diputada.

La corrupción

Mientras hablaba de la corrupción en la Argentina, Carrió señaló: "Esta semana es la clara imagen de la visceral impunidad que cruza todo. Y no pertenece a un partido en especial".

"Se volvió a poner difícil la lucha contra la corrupción. Hay que tener paciencia. Está cayendo parte de la corporación política pero no la real", dijo, y añadió: "Hay 5, 6, 7 empresarios que manejan todo. Estamos en un problema sistémico y toca parte de Cambiemos".

"No hay partidos que no hayan tenido relaciones con empresas de obra pública, salvo nosotros. No soy presidente pero tengo autoridad nacional", siguió.

"Hoy la lucha se juega ya en Cambiemos", aseguró, y se refirió a Mauricio Macri : "El Presidente tiene que elegir entre la línea [Daniel] Angelici o Carrió".

"Si es Angelici, cae. Angelici son los barrabravas, los arreglos con jueces, Moyano", insistió, aunque aclaró: "Pero tampoco me voy a ir, porque no voy a ser funcional a los que me quieren echar".

Apoyo a "Lilita"

Luego de que Elisa Carrió saliera muy fuerte contra el ministro de Justicia Germán Garavano, luego de que dijera que "nunca es bueno que se detenga a un expresidente", desde la Coalición Cívica salieron a bancarla en las redes sociales con una fuerte campaña: "#YoEstoyConLilita".

"Porque quiero Cambiar #YoEstoyConLilita". Es el mensaje que viralizan en las redes sociales los integrantes del espacio de la Coalición Cívica y marcan la cancha en la interna de Cambiemos.