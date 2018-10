Maradona aseguró que quiere tener con él a su hijo dieguito

07/10/2018 -

"Estoy muy firme, muy acorazado, ¿cómo explicarte? No me entran las balas, para nada... Y vamos a seguir de la misma manera, tratando de luchar contra Claudia (Villafañe, su ex), luchar contra Ojeda (Verónica, su otra ex), luchar para tener a mis hijos conmigo, porque quiero tener a Dieguito Fernando conmigo, porque no creo que esté en un lugar saludable", se despachó, desde México, Diego Armando Maradona en clara referencia a que peleará por la tenencia de su hijo más pequeño.

"Si me muero mañana y no lo veo a Benjamin (su nieto), me va doler el corazón", aseguró "el Diez", según lo reflejó a Infobae, y dijo que tiene el mismo de deseo de ver a todos sus hijos: Dalma, Giannina, Diego Jr., Diego Fernando y Jana.

Al respecto, explicó: "Me encantaría poder ver a Dieguito Fernando y a Benjamín, pero cuando hay estos entuertos que se tornan en juicios, me parece que ya no se puede pedir más nada. Yo no pido más nada".

Habrá que ver qué actitud asume Verónica Ojeda con respecto a la intención de Maradona de llevar el tema de la tenencia de su hijo ante la Justicia. Como se sabe, al "Diez" se le suman más afectos, ya que su hija Dalma está embarazada y le dará su primera nieta.