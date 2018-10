Elena Roger no aceptaría ser jurado de un reality musical

07/10/2018 -

Aunque su virtuosismo como cantante es reconocido internacionalmente, Elena Roger admitió que jamás podría sería jurado de un reality como "La Voz Argentina", por ejemplo, y dio sus razones: "A mí me resulta muy difícil juzgar a alguien que se está exponiendo en un programa de televisión", dijo en el ciclo radial "Por si las moscas". Y agregó: "A mí me gusta darle mi opinión a un alumno porque es desde lo personal y en el plano íntimo del alumno que decide si tomar o no esa opinión. En televisión un artista diciendo algo parece la verdad absoluta y no creo que sea así".