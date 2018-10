El filme argentino "Sangre blanca" fue seleccionado para un festival de Roma

07/10/2018 -

El cine argentino sigue dando la vuelta al mundo, esta vez con "Sangre blanca", de Bárbara Barasola Day, que acaba de ser seleccionada para la Festa del Cinema di Roma, para competir por su único premio, otorgado por el público.

La producción argentina con papeles protagónicos a cargo de Eva de Dominici y Alejandro Awada cuenta la historia de una mujer que oficia de mula y que a raíz de un complicada contingencia requiere la ayuda de su padre con quién había roto relación hace tiempo.

El festival, que comenzará el 18 de octubre próximo y se extenderá hasta el 28, incluye también producciones internacionales como "Eter / Ether / Etere", de Krszystof Zanussi; el documental "Farenheit 11/39", de Michael Moore; "Green Book", de Peter Farrelly, con Viggo Mortensen, "Kursk", de Thomas Vinterberg y "They Shall Not Grow Old", de Peter Jackson.