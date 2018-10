“El tráfico ilegal en la Argentina no existe”

08/10/2018 - Acerca del tráfico ilegal de órganos en la Argentina, no hay ninguna denuncia seria, ni mucho menos comprobada, a nivel policial ni judicial. Aparte es impracticable, porque se necesita de un centro de excelencia que tenga profesionales de excelencia, muy bien formados, a través de un proceso de detección, sostenimiento, conservación, traslado e implante, en el que intervienen alrededor de 300 personas en conjunto y no hay ningún ilícito que se pueda mantener en silencio cuando participan tantas personas. Distinto es en China y Bolivia, que son los ejemplos negativos en el mundo, y que es motivo de preocupación en los lugares de máxima decisión en este sentido. En Bolivia están comprobadas acciones que no deberían existir, y en China también. Son los dos países sindicados en este sentido. En el resto de mundo, no, mucho menos en la Argentina, porque el marco legal nuestro es el más duro y el que más exige, a tal punto que en algunas oportunidades evita procedimientos por su rigidez. Por ejemplo, un paciente que ha tenido una internación en psiquiatría, no puede ser donante, por un antecedente de la década del 70, que hoy no debería tener un sustrato que lo sostenga, son embargo, por un antecedente que hubo por una denuncia que nunca se comprobó, la ley lo prohíbe.