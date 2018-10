FÚNEBRES | 8 de octubre de 2018

08/10/2018 -

Fallecimientos

- Elbecia Isabel Córdoba (Monte Quemado)

- Nélida del Valle Bravo de Jaimes

- Julio César Ávila

- Segundo Roberto Santillán

- Ricardo Manuel Molinari

- Aurora del Carmen Domínguez

- Irma Argentina Figueroa

Sepelios Participaciones

ÁVILA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Su madre Ermeleginda Coria, sus hermanos Miguel, Belén y Marcelo, sus sobrinos Agustín y Lautaro participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ÁVILA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Su madre Ermelegilda Coria, sus hermanos Miguel, Marcelo y Belén, sus sobrinos Marcelo, Florencia, Agustín, Mahia y Lautaro y familias políticas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Su compañera Lola Padilla, sus cuñados Francisca, Orlando, Santiago, Susana, Goga, Maria y Esther y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio la Piedad.

BRAVO, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Sus hijos Viviana y Bruno, H. pol. María de las Mercedes Carrizo, su nieta Sofía, Micaela y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Manuel Jiame, su esposa Margarita, su hijo Daniel Jaime, su hija Claudia Jaime y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Las amigas de su hija Vivi: Tere, Berta, Mechita, Beby, Pilu, Gloria, Graciela, Lety, Nelly, Kary y Tita, acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Leticia Gómez García, participa y acompaña a toda su flia. en especial a su hija Viviana. Eleva oraciones en su memoria.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Susana Llapur, Cristina Yanuzzi, y Nancy Gómez participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Vivi, acompañan en su dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Karina Irene Cisterna Moro y Teresa Moro, participan con inmenso dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Viviana del V. Jaimes y flia., Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Berta de Padilla y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Viviana y Bruno. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Susana Falcione Pereda, José V. López Pizzorno, sus hijas Susanita, María Dolores (a), María del Carmen con sus respectivas familias; Dolores Pereda de Falcione acompañan con cariño a sus hijos y familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Las amigas de su hija Viviana; Lisi Cisneros, Karina Cisterna, Noemí Salazar, Monica Guerrero y Liliana Eberlé, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Lilli Eberlé, Gustavo Panario y sus hijos Nicolas y Agustin, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su hija Viviana y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Maria Teresa Casará de Eberlé y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Viviana, Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Graciela Manzur, Silvia Basbús y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan a Viviana en este momento d dolor. Que descanse en paz.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Guillermo, Fernando y Ana María Bellido con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Las almas de los justos están en manos de Dios " Amigas de su hija Viviana; Tere Contreras, Raquel López, Raquel de Yunes, Norma Campos, Olga Chemes, Ángela de Llapur, Albita Ledesma y Mirta Camus, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Raquel López Veloso, sus hijos Sandra, Marcelo, Andrea y respectivas flias., acompañan a Viviana en estos momentos de dolor Elevan oraciones por la flia.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Querida Nela, que Dios y la Virgen te reciban en su reino y te permitan gozar de la vida eterna. Las amigas de sus hijos Viviana y Bruno: Noemí, Lita, Anita Salazar; Mariana y Belén Lascano participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. "...Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna". Elizabeth Mdalel, su hijos Gustavo A. Bequi participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. La Hermandad del Divino Niño Jesús participa con dolor el fallecimiento de la madre de su integrante Viviana. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO DE JAIMES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Las amigas de su hija Silvina; Eugenia Bridoux y Lorena Leguizamón participan su fallecimiento y la compaña en su dolor. Que Dios la reciba en sus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Alejandro Ferreiro, Elena Durán y sus hijos Alejandro, Eugenia y Marín lamentan su partida y acompañan a Emilia y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su apreciada memoria.

DOMÍNGUEZ, AURORA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Sus hijos Damian, Maxi, Xime Cintia, Silvana y Mariana, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio de Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

FIGUEROA, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Sus hijos Tito, Luis, Irma y Yolanda, h. pol. nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Tus amigos Mirta Marini y Luis Oliva te despiden con mucho dolor y un gran cariño. Sus hijos Rodrigo, Pablo, Adrián y Agustín Marini. Acompañan a su amiga Tita e hijos: Alejandro, Luciana y Pedro. Que descanse en paz.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Sus primos Tessy, Adriana y Jorge Calvo Vozza participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Debora Mikkelsen Loth, su esposo Enrique Castiglione y sus hijas participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Luciana. Ruegan oraciones en su memoria.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. María Cristina Hoff de Mikkelsen Loth, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Gisella Torresi, Silvina Pinto, Carla Barrón y Debora Mikkelsen Loth participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Luciana. Ruegan oraciones en su memoria.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Amigas de su esposa Tita; Clara, Marilú, Nelly, Olga, Eve, y Gloria, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Descanse en paz.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Amigas de su esposa Tita; Tere, Nelly, Gloria, Pilu, Beby, Graciela, Berta, Leti, Karina, Betty y Mechita, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Sus vecinos Elena y Alfredo Ramos, sus hijos Fredy, Carlos, Verónica y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Susana Josefina Castillo Solá, participa con pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Las amigas del Club, de su esposa Tita: Dalila, Dorita, Kelly, Adrianita, Chiqui, Tona y Bianca acompañan en estos momentos de dolor a su familia y ruegan por una feliz resurrección.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Sus vecinos Dr. Víctor Piccardi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

FOCHI, LUIS EDUARDO (p) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. El consejo directivo, colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre del Farmacéutico Luis Alejandro Fochi Fernández y acompañan a su familia en este momento de pesar.

GALEANO, AVILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Siempre estarás en nuestro recuerdo sabiéndote ahora en paz y libre de sufrimientos. Tus amigas de "los viejos tiempos": Josefina López Moreno; Mary Paladea; Tere Paz, Kuki Rampulla, Marta Gómez, Graciela Carreras, Lucki Spitale, Vivi Elías, Eugenia Luna, Engracia Páez, Tere Carreras, Silvana Passeri, Cuni Quiroga y Yolanda Peralta.

GALEANO, AVILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Los compañeros de la Guardia de los Lunes del Hospital Regional Belén, Marcelo, Ariel, Laura, Pablo y Mariano participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga y compañera Silvana. Elevan oraciones en su memoria.

GALEANO, AVILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. María Laura Álvarez y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Silvana en su pesar. Se elevan oraciones en su memoria.

GALEANO, AVILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculada Dra. Silvana Galeano. Ruegan oraciones en su memoria.

GALEANO, AVILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su colega, Dra. Silvana Galeano. Ruega una oración en su memoria.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Sus hijas Carolina y Cecilia, H. pol. Fernando, nietos Tomas, Sofía, Franco, Mateo, Benjamín participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs. Casa de duelo P. L. Gallo 398, sala Nº 1 Vip. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Su hermano Roberto Osvaldo, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Su hermana Alicia, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Su hermano Roberto y Graciela Maranetto participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memora.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Sus primos Gustavo, María José y María Belén Giovanniello y Gustavo Basbús participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Ricardo Alberto Zavaleta, su esposa Elsa Helena Rafael, sus hijos Gabriela y Germán Basbús, Ana Lucía y Alejandro Cavallotti, María Gracia y Juan José Durgam, y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro muy querido Ricardo, acompañando a sus familiares en tan doloroso momento y rogando oraciones en su memoria.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. "Ricky querido, hoy me duele tu ausencia, se que ya no sufres más y gozarás junto al Señor. Te extrañaré por tu bondad, generosidad y porque fuiste un amigo sincero". Tu amigo José del Taller Pullarello participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. La distancia no borra del corazón a los queridos amigos. Señor recíbelo en tus brazos. Tere Domínguez, Gustavo, Oscar y Cecilia Alberto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Guillermo Muñoz y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Brille para Ricardo la luz que no tiene fin.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Carlos Ferro y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Ricardo, gran amigo de toda la vida, fuiste excelente como persona, compañero, fiel, honesto, sincero. Hoy tu partida nos llena de dolor, pero sabemos que tu recuerdo vivirá en nuestros corazones. Lucho Taboada, su esposa Carmen y sus hijos Álvaro y Nicolás participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Cecilia Guerrero participa el fallecimiento del papá de sus hijas Carolina y Cecilia; sus nietos Tomás, Sofía, Franco, Mateo y Benjamín.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. "Los grandes amigos son difíciles de encontrar, difíciles de dejar e imposibles de olvidar". Tu amigo Chico Pécora y María romano y sus hijos Daniel, Eugenia y familia y Carolina y familia.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Toño Nattero, su esposa Alicia, sus hijos Guadalupe, Emilia, Bruno, Valentina y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Ricardo. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Diego Serafini y Guadalupe Nattero e hijos: Candelaria, Agustín y Benjamín participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Carolina. Elevan oraciones en su memoria.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Marta Minella y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. "Ricardo siempre estarás presente en nuestros corazones". Los empleados de Óptica Molinari: Julia, Tania, Roberto, Gladis, Gisella, Jimena, Pepe, Carlitos, Omar, Paola, Sergio, Carlos, Sandra, Vivi y Patricia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

RAFAEL, BRUNO WADI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. "Señor tu dijiste dejen que los Niños venga a Mí y le abriste tus brazos, ya está ante ti en tu Reino, donde todo es paz y alegría". Su tía abuela Olga Rafael de Rilinski, sus hijos Juan, Stella Maris, Juanita y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones al Señor para que de pronta resignación a sus padres y hermano.

SANTILLÁN, SEGUNDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Su esposa Alcira, sus hijos: Mario, Walter, Cristina, Andrés y Santino, hijos pol. y nietos part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. de Villa Silipica. C. de duelo: Calle 16 N 575 B Borges. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

URQUIZA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Su consuegra Graciela de Galvan y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URQUIZA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 398 "Martín Uriondo" participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Profesora Andrea Taboada. Ruega una oración en su memoria.

Invitación a Misa

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Sus hijos Gladys y Víctor Suárez; hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 Catedral Basílica, con motivo de cumplirse diez meses de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

CASTILLO, MODESTO SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hijos Nené, Magui, Marta, Lito y Mario, sus hijos políticos, nietos Silvina y Emanuel Aguirre, Lucas y Daiana Lescano, Cinthia y Exequiel Espíndola, Esteban, Juan, Mario, Maxi y Facundo Castillo, sus bisnietos Leonel, Milagros, Luisina, Bastian y Abigail, sus hijos en el afecto Jorge, Matías y Colo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia La Merced, al cumplirse nueve días de su partida a la casa del Señor. Se ruega una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (Carlitos) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/16|. Señor el alma que te llevaste era el tesoro más grande de nuestro corazón y ahora está contigo, permítele gozar de tu gloria y brille para él la luz que no tiene fin. Sus padres Nora y Juan Carlos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Catedral, al cumplirse 28 meses de su fallecimiento.

PAZ DE MARTINETTI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Hermana, hoy se cumplen nueve días que ya no estás con nosotros, no te podremos ver ni acariciar pero sentimos tu presencia entre nosotros. Te recordaremos como la buena persona que fuiste y una gran luchadora hasta el final. Fuiste un ejemplo. Descansa en paz. Su esposo, hermanos, hermanos políticos y sobrinos invitan a demás familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

SAYAGO, JOSÉ FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanzas. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir, seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré el viento que bese sus rostros, seré un recuerdo dulce en la memoria de mi esposa, de mis hijos, y mis nietos, seré una página de sus historias. No he muerto, tomé ´nicamente, uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles que solo me fui antes. Al cumplirse un año de su fallecimiento, su esposa Estela Ávila, sus hijos Walter, Mariela, Fernando, Héctor y Natalia, sus hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

VERDUGO DE CEJAS, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/07|. Su esposo, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse once años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

VILLAVICENCIO, EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento, la comunidad Educativa de la Escuela Técnica Nº 8 acompañan a sus queridos compañeros Edgar y Graciela e invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la pquia. San José del Bº Belgrano

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. ¡Amigo! Qué silenciosa fue tu partida, como fue tu vida. El día del camino te largaste para llegar a la casa del Padre. No tengo dudas que Claudio abrió sus brazos para recibirte, te quería un montón. Pila, Pelao, como yo te llamaba, le brillaban los ojitos y se reía. Tengo el consuelo de haberte saludado personalmente con un beso en el día de tu cumpleaños Nº 84 y te llevé mermelada de zanahoria porque sabía que te gustaba. Persona intachable: con tu flia, en tu trabajo, con tus amigos y vecinos. Orgulloso de las mujeres que te rodeaban: Kuky, Silvia, Susana y Viviana, La Rosa que fue una hija más. Te decía siempre ¡quién como vos! tenías un ramo con las mejores flores. Estamos de paso en ésta vida, tenemos que acostumbrarnos a las ausencias, que no es fácil. Será por un tiempo, solo Dios lo sabe, para volver a vernos. Cuando se despide un amigo con todas las letras no alcanzan las palabras. Pido para vos: brille la luz que no tiene fin. Desde el cielo seguirás acompañándonos. El padre Dios te necesitaba para que prepares esas comidas que hacías con tanto amor y tan buen gusto, para complacer a tu flia. Te prometo que también tendrás una flor cada 27. Chau amigo. Descansa en paz. Pido al Señor resignación para su flia. Lucy.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos, Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Señor recibe en tu reino a nuestro querido amigo y dale Misericordia a su querida esposa Kuky y sus hijas que en paz descanse. Sus amigas de siempre amando Jorge y Rosy Jorge y flia. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Sus amigos de toda la vida, Héctor Barrón, su esposa Amelia Reynoso y sus hijos Eugenia, Jorgelina, Amelia, Raúl, Ramiro, Rodrigo y sus respectivas flias., acompañan en estos momentos de dolor a todos sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Moira, Mariana, Milagros y Magalí participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Viviana. Elevan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CÓRDOBA, ELBECIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Sus hijos Nelly, Marta, Zulema, Kate, Lilia, Siria, Juaquín, Yolanda, Amanda, Soledad, Fabian y Ricardo, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Monte Quemado. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

LEGUIZAMÓN, LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Descansa en los brazos de Dios mi dulce bebé y vive en mi alma eternamente. Sus abuelos Roberto y Julia Leguizamón, sus tíos Sandra, Carlos, Omar, Walter, Claudia, Mariela, Lorena y Laura participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.