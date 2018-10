Hoy no habrá colectivos urbanos e interurbanos de 22 a 6 am del martes

Fotos SIN SERVICIO. Los colectivos circularán hoy sólo hasta las 22.

08/10/2018 -

Los choferes agrupados en la Unión Tranviaria Automotor (UTA) a nivel local reducirán hoy la jornada laboral habitual del servicio de transporte de colectivos urbanos e interurbanos desde las 22 hasta las 6, en protesta por la falta de pago del 5,7% incluido en la paritaria cerrada en abril de este año y que se debía abonar este mes.

"Hay un dinero que nos adeudan a los choferes de todo el país", había señalado Jorge Pacheco, secretario general de la UTA en nuestra provincia.

Atento a esta situación, hoy desde las 22 y hasta las 6 de la mañana "no habrá circulación de colectivos urbanos ni en Santiago (Capital) ni en La Banda", sostuvo.

La medida de fuerza no tiene un plazo definido de duración, sino "hasta que las empresas paguen lo adeudado no sólo a los choferes de Santiago, sino a los de todo el país. Si hay un solo chofer en el país que quede sin cobrar, no se levantará la medida", señaló Pacheco.

Hoy, el horario de circulación de los colectivos se anticipará por la noche en casi 4 horas y, el horario de inicio de los recorridos comenzará una hora más tarde. "Habitualmente, los colectivos urbanos circulan por la noche hasta la 1.30 y los interurbanos hasta la 1.50", indicó Pacheco. Pero, ese horario se verá reducido hoy porque a las 22 cortarán el servicio. Asimismo, el horario de inicio comenzará a las 6 am, cuando habitualmente es a las 5 am.

Larga distancia

Cabe resaltar que a nivel nacional, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que endurecerá su postura si no recibe una respuesta a su reclamo salarial. Esta medida también afectará al transporte de larga distancia en todo el territorio nacional, fuera del área metropolitana de Buenos Aires.

Servicio de taxi

Entre los servicios de transportes alternativos, desde la Asociación Civil "Taxistas Unidos" de la Capital, aseguraron el normal el servicio de taxi luego de las 22, al igual que otros trabajadores del volante que brindan su servicio sin interrupciones en horas de la noche en la ciudad Capital.