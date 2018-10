Señalan que unos 50 choferes dejaron el trabajo por no poder pagar los costos diarios de la actividad

Fotos TARIFA El titular del gremio de taxistas señaló que subir la tarifa no es una solución porque la actividad cayó 40% y la gente privilegia otros gastos.

El secretario general del sindicato de Taxistas, Daniel Rosas, sostuvo que el aumento del GNC sumado a los precios de los alquileres de las diferentes unidades en las que trabajan los choferes, motivó que "haya una importante baja en la cantidad de choferes, unos 50, porque no pueden pagar los costos diarios".

Rosas, indicó que "nosotros estamos muy complicados por el tema del combustible, los choferes estamos soportando costos muy altos, porque los alquileres de coches están en $1.100 por 24 horas más los gastos". Agregó que "hoy con el último aumento del GNC cuesta unos $520 completar dos cargas de un tanque para andar 12 horas, y la actividad ha bajado un 40%".

Puntualizó que "hay un desfasaje generalizado en los precios y por supuesto, la gente va a optar por otras cosas prioritarias y no por el servicio de taxis". Por esta situación, señaló que ‘lo que estamos viendo es que hay una importante baja de choferes porque es lógico, no pueden soportar los costos y en vez de acumular deuda, deciden dejar el trabajo’. Según explicó, hoy un chofer que sale a trabajar, tiene que reunir los $1.100 del alquiler más los $520 del gas para una jornada de trabajo, con lo cual ‘al final del día no se lleva nada para él, por eso muchos deciden dejar el laburo, porque no pueden recaudar y no quieren acumular deuda con el dueño del auto’.

Destacó que ‘es necesario abrir un diálogo para hacer un consenso y un esfuerzo entre todos. Subir la tarifa va a ser perjudicial porque no hay poder adquisitivo en la gente’.