"Con algunos equipos me pasan cosas raras"

08/10/2018 -

El entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet, lamentó el empate 2 a 2 con Boca Juniors y admitió contra algunos rivales le ocurren ‘cosas raras’ con los arbitrajes, después de haber sido expulsado por Darío Herrera.

‘El análisis en caliente es que hicimos un gran primer tiempo, tuvimos que haber marcado algún gol más en ese tiempo porque hicimos un gran desgaste. Después, en el segundo nos costó al principio, pero volvimos a tener el control después, hicimos el gol y no lo supimos definir. El final, con la expulsión se nos hizo muy cuesta arriba. Nos duele el resultado porque habíamos hecho un gran esfuerzo’, expresó el técnico en conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre el arbitraje de Herrera, Coudet dejó una frase picante: ‘Contra algunos equipos me pasan cosas raras. El equipo se comportó bien y tendré que mejorar porque a veces me enojo. A veces veo que no se juzga de la misma manera para los dos bancos’, dijo.