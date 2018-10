Para el legislador nacional Felipe Solá, lo fundamental es "que no haya 4 años más de Macri"

Fotos PJ. Pidió al peronismo no poner "una línea de corte" que impida que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se integre a la unidad del partido.

El diputado nacional Felipe Solá dijo que le parecía fundamental "que no haya 4 años más de Macri", en referencia a las elecciones de 2019, y pidió al peronismo no poner "una línea de corte" que impida que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se integre a la unidad del partido.

"No pondría una línea de corte a priori. Me parece fundamental que no haya 4 años más de Macri", dijo Solá, al ser consultado sobre qué sectores debería incluir una eventual unidad del peronismo.

"No coincido con (Sergio) Massa en su línea de corte de dejar afuera al kirchnerismo y esa actitud proscriptiva respecto de Cristina Fernández", dijo el diputado del Frente Renovador, que sin embargo consideró que "aparentemente eso puede cambiar pronto. Veo la unidad un poco más cerca", sostuvo Solá sobre el peronismo. Y consideró que estas elecciones en Brasil dejan una enseñanza para su partido.

Consultado sobre la disputa que surgió la semana pasada en Cambiemos, cuando Elisa Carrió anunció que pediría el juicio político del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, Solá fue terminante. "No le creo", dijo sobre el enojo de la diputada. Y atribuyó su embestida a "un problema personal porque no la apoyaron para ser presidenta de la bicameral" de seguimiento y control del Ministerio Público, entre otras cuestiones.

Además, quien fuera gobernador de Buenos Aires durante el kirchnerismo, se refirió al proyecto de presupuesto que se debate en el Congreso. "El voto nunca es golpismo o trabar a un gobierno", dijo sobre su rechazo a la ley. "Votar nunca es un complot, uno tiene que votar según su conciencia", sostuvo.