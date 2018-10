La Cancillería felicitó a Brasil por las elecciones y llamó "a trabajar juntos"

Fotos MENSAJE. Faurie señaló que espera la definición para "continuar trabajando, juntos, con quien resulte electo ese día en el objetivo compartido de profundizar el proceso de integración y los proyectos comunes que nos unen".

08/10/2018 -

A través de un comunicado, la Cancillería argentina felicitó al gobierno y al pueblo brasileños por la realización de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizaron este domingo, y destacó que constituye una "reafirmación de la fortaleza de las instituciones democráticas" de Brasil.

En esta primera vuelta (Ver Pág. 20) se impuso el candidato del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, con más del 46% de los votos. En segundo lugar quedó Fernando Haddad (28%), quien fue designado sucesor de Lula da Silva debido a que éste no pudo competir por estar detenido por corrupción.

El Gobierno también le deseó éxitos para la segunda vuelta que se realizará el próximo 28 de octubre y señaló que espera la definición para "continuar trabajando, juntos, con quien resulte electo ese día en el objetivo compartido de profundizar el proceso de integración y los proyectos comunes que nos unen".

Polarización

En Brasil, la campaña se caracterizó por una fuerte polarización entre el ex paracaidista del Ejército Jair Bolsonaro, conocido por su defensa de la última dictadura y sus duras posturas en temas de seguridad, y el ex ministro de Educación de Lula y ex alcalde de San Pablo, Fernando Haddad.

Con estos resultados, la elección se definirá en gran medida por los apoyos de los candidatos que sacaron menos votos, como Ciro Gomes, que obtuvo más del 12% y ha manifestado cierta cercanía con Haddad, o Geraldo Alckmin, que sacó casi el 5% y se inclinaría por Bolsonaro.