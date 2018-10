Carrió: "Perdí la confianza en el presidente Mauricio Macri"

Fotos CRÍTICA. "El Presidente sólo me tiene que dar una respuesta, yo ya no necesito hablar", disparó Elisa Carrió.

08/10/2018 -

La principal socia política de la coalición gobernante, Elisa Carrió, subió la apuesta con sus críticas al Gobierno y apuntó directamente a Mauricio Macri. "Perdí la confianza en el Presidente", dijo la diputada de Cambiemos, enojada por la salida de funcionarios de la cúpula de la Afip, y después del pedido de juicio político al ministro de Justicia Germán Garavano.

Dijo que no está enojada con Macri, sino "desilusionada", y repitió varias veces que "se rompió el pacto contra la impunidad" que tenía con él. Pese a ello, reiteró que va a "garantizar la gobernabilidad", que no se va a ir de Cambiemos y que ella no es como el exvicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez.

La hipótesis que plantea Carrió es muy delicada. Atribuye a la Afip falta de voluntad para contribuir con el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en la investigación de los "cuadernos de las coimas", con el fin de proteger a la familia del Presidente. "Toda la información de Iecsa (la empresa que dirigía Ángelo Calcaterra, primo de Macri) no se la dan a Bonadio", disparó la líder de la Coalición Cívica.

"Garavano hace lo que le dice (Marcos) Peña", lo fustiga y de paso también arrastra al jefe de Gabinete. Admitió que extraña a Mario Quintana, quien era su principal contención interna. Insiste en que la frase del ministro de Justicia sobre que "nunca es bueno que se detenga a un expresidente" no fue ingenua. Entiende que detrás hay una especulación político-electoral para mantener libre a Cristina Kirchner y así favorecerse con una polarización. También que hay una intención por limpiar judicialmente a Menem. "Están queriendo cerrar las causas del menemismo. O ganamos todos juntos la lucha contra la impunidad o pierde el país. Yo no me voy a poner de acuerdo con el PJ", reafirma.

La líder de la Coalición Cívica Elisa "Lilita" Carrió, sumó una nueva embestida, ahora contra las corporaciones empresariales, y en esa línea anticipó desde su cuenta de twitter, que esta semana denunciará penalmente a los laboratorios, apuntó al "círculo rojo" y además subió el video del discurso que pronunció el sábado en Corrientes, confirmando que ya no le atiende el teléfono al Presidente.

Aclaró Carrió que procede así porque "él (por Mauricio Macri) solo me tiene que dar una respuesta, yo ya no necesito hablar", dijo Carrió en la provincia de Corrientes, donde presentó junto a Mariana Zuvic el libro "El Origen".