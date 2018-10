Sexo, drogas y héroes según la directora de "Rodrigo"

08/10/2018 -

Antes de estrenarse "Rodrigo: Lo mejor del amor", la familia y exparejas del cantante le saltaron a la yugular a Lorena Muñoz, directora del filme que se exhibe en Santiago. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Muñoz habló de todo.

¿Cómo se logra un equilibrio, sin temor a caer en tentaciones, al desarrollar, como ya lo hiciste con Gilda y ahora con Rodrigo a la persona, el personaje y el mito?

Con Tamara Viñas, que es mi amiga y con quien hemos escrito el guión de Gilda, lo primero que hacemos es una investigación periodística. Después, empezamos a ver qué contar, qué no, qué es lo más interesante, qué línea a seguir. En todo ese camino de selección, de cuál va a ser la trama de la historia, hay un montón de cosas que quedan afuera. En cuanto a la historia que se va a contar es un trabajo delicado donde nosotras le prestamos mucha atención a toda esa etapa de cuál es exactamente el camino que vamos a tomar porque después es difícil dar un giro a ese camino que se eligió.

En la película está la adolescencia, sus inicios, la gloria, el ocaso y la tragedia, pero no hay nada sobre la infancia de Rodrigo. ¿Qué te llevó a soslayar esa etapa de su vida?

Cuando nos decidimos a contar la intimidad fue porque, en realidad, nos dimos cuenta de que de su historia pública había muchísimo, que él, justamente, se caracterizó por ser un artista muy extrovertido y con una línea muy mediática y él la pasaba muy bien y todos los canales querían tenerlo porque subía el rating y era hermoso lo que producía en la gente. Le transmitía mucha alegría a la gente y era muy chistoso también. Todo ese carisma hace que la gente lo quiera tanto y admire. Nos decidimos un poco por el camino de la intimidad y al mismo tiempo ese camino, que a veces es tortuoso, el camino de los artistas en general es tortuoso. Yo creo que, justamente, el atravesar todo esos sacrificios lo vuelve muy heroico aún. Esa es la línea en la que trabajamos. La idea no era mostrar sus momentos de luces bajas, por llamarlo de alguna manera, sino mostrar cómo cuando uno ve que hay luces tan altas también hay momentos bajos. Nos pasa a todos. Tuve mucho cuidado de no juzgarlo a nuestro protagonista, de tratar de darle a entender al espectador un poco cuál era el sentimiento que nosotros creíamos que él tenía, que se identifique con esas tristezas, con esos momentos de alegría, de angustia, de euforia y que hiciera ese recorrido junto a él.

¿A través de las fuertes escenas de sexo y droga del filme quisiste mostrar la debilidad del ser humano o el entorno del ambiente en donde se movía Rodrigo?

Un poco las dos cosas. Un poco la debilidad y también lo que hizo en él el entorno, lo que hace el entorno en un artista que tiene tanta carga horaria y tanto trabajo encima de las espaldas. Al mismo tiempo, en ningún momento nosotros lo mostramos consumiendo algún tipo de drogas. Lo que hicimos fue dar a entender al espectador esa idea, no nos vamos a hacer los inocentes en esto, pero dimos a entender al espectador que él realmente consume, pero tuvimos como el pretexto de tomar cierta distancia de eso porque, en realidad, nos parece, tanto a Tamara como a mí, que no es la línea principal de la película, que las debilidades y el consumo de él no es el tema principal de la película. A nosotros nos parece que el tema de la película tiene que ver con algo esencial, con algo mucho más importante que es como él intenta llegar a un lugar, lo logra pero tiene que atravesar un montón de obstáculos en ese camino para llegar a ese lugar. Su objetivo principal, lo que más le importa a él es en realidad el contacto con su hijo. Esa es una búsqueda espiritual que él consigue a partir de que tiene un hijo. Eso es un poco lo que intentamos transmitir.