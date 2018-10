¿Una foto develó para quién escribió "Lo mejor del amor"?

08/10/2018 -

¿Se sabe para quién escribió Rodrigo "Lo mejor del amor"?

Esa fue otra licencia poética que nos tomamos. No tenemos esa certeza. Me parece que nadie la tiene porque no dejó nada escrito para quién fue. Si bien hay distintas versiones sobre el tema, nos pareció que, justamente, ante esa duda y para que no hubiese un conflicto con eso; no sé, una disputa que no queríamos ya sabiendo que eso podría ser un problema, lo que hicimos fue atribuírselo al embarazo de él mismo. O sea, es la foto en la que la mamá está embarazada de él y el papá está tocándole la panza y esa foto tiene escrita "Lo mejor del amor" como a ese encuentro entre el padre y la madre embarazada de él. Me pareció que era lindo, que era un lindo mensaje. Nos tomamos esa atribución.