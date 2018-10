¿Un 'viajero del tiempo'? Un hombre con un supuesto celular 'se cuela' en una imagen de los años 40

Hoy 15:49 -

Stuart Humphryes es editor de video, conocido por colorear la serie de ciencia ficción de la BBC 'Doctor Who'. En su cuenta de Twitter, el artista multimedia sube a menudo fotografías históricas que el mismo colorea.

Una de sus últimas publicaciones ha causado una polémica inusual en la red social. Humphryes difundió una foto tomada en una playa británica en la década de 1940.

"Los trabajadores de guerra británicos escapan a la costa del mar: Esta playa de Cornualles fue fotografiada en septiembre de 1943. ¡Sería genial si alguno de ustedes pudiera identificar qué playa es!", escribió el editor en su cuenta.

Sin embargo, un usuario con 'ojos de águila' detectó algo más interesante en la foto: el hombre del traje marrón (en el centro de la imagen) supuestamente sostiene un celular en su mano.

"¿Soy yo o este tipo está revisando su teléfono en la década de 1950?", señaló el internauta.

Aunque algunos usuarios estaban de acuerdo con que se trata una "clara evidencia" de los viajes en el tiempo, el propio Humphryes ofreció una explicación menos divertida pero lógica.

"Creo que está armando un cigarrillo", escribió el artista, disipando las dudas de los comentaristas.

British war workers escape to the seaside - this Cornish beach was photographed in September 1943. (It would be lovely if one of you were able to identify which beach!) pic.twitter.com/BpLyuwSb8z